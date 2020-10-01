«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования для водителей

«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования для водителейАгрегатор избавляется от таксопарков как посредников
До 21% от платы за проезд в «Яндекс.Такси» в Москве и области на самых дорогих тарифах достаются организаторам поездки — платформе и таксопарку, если он задействован в схеме (в регионах комиссия может быть другой). Как сообщал ранее гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, в I квартале сама платформа получала менее 10% от стоимости заказа. При этом таксопарки, получающие оставшуюся долю, чаще всего выступают лишь владельцами автомобилей и посредниками.
«Брать в штат водителей никому не выгодно – мы посчитали, что только уплата налогов компанией, в которой официально трудоустроены 100 водителей, будет составлять 25 млн руб. в год. Это не считая затрат на администрирование этого процесса, на отпуска. Таксопарки уже и так напрямую не работают с водителями в части предоставления заказов, а только сдают им автомобили в аренду. Водители при этом либо ИП, либо физлица, находящиеся в серой зоне», – говорит председатель комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко. «Яндекс» стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями», – добавляет эксперт.
Кредитование водителей на покупку автомобиля происходит не с баланса «Яндекса», а традиционно – через банки. Программа была запущена в начале сентября, с тех пор было подано около 10 000 заявок на оформление кредитов, одобрено более 100 кредитов, уточнил представитель сервиса. Сейчас «Яндекс» реализует программу в партнерстве с «Русфинанс банком» (лидер на рынке автокредитования в России по итогам июля, по данным аналитического агентства Frank RG), но сервис ведет переговоры о подключении еще четырех банков, уточняет представитель.
ВТБ прорабатывает возможность кредитования самозанятых, в том числе их сферы такси. Сегодня в ВТБ автокредит могут получить как физические лица по двум документам — паспорту и водительскому удостоверению, так и ИП», — сообщили в пресс-службе банка. В автокредитующей «дочке» Сбербанка «Сетелем» не ответили на запрос.
Согласно условиям программы, получить кредит смогут самозанятые водители или ИП, проработавшие в «Яндексе» как минимум два месяца и совершившие за этот период 100 поездок без получения блокировок сервиса, – так сервис обезопасит себя от аферистов, которые захотят получить кредит. На кредит могут рассчитывать только россияне, а размер процентной ставки для него рассчитывается индивидуально, начиная от 12,9% годовых.
«Мы ищем новые возможности для того, чтобы сделать удобнее работу водителей в статусе предпринимателей без образования юридического лица и замотивировать водителей переходить в этот режим. Уже реализованы бесплатные юридические консультации для водителей, работающих с платформой «Яндекс.Про» (для поиска подработки по разным направлениям бизнеса компании и оплаты налогов. – «Ведомости»)», – сообщил представитель агрегатора.
«Самозанятые водители такси в 80% случаев не могут получить одобрение банка на выдачу автокредита, – говорит председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. – Мы получаем множество жалоб по этому поводу. Доход самозанятого нестабилен, никто не может выступить его гарантом, поэтому банки не рискуют выдавать им кредит на 3–5 лет». Оформить автокредит через «Яндекс.Такси» можно в режиме онлайн, без посещения офиса банка, при наличии паспорта и водительского удостоверения, утверждает представитель компании.
Сейчас напрямую с «Яндекс.Такси» сотрудничают более 170 000 водителей в статусе ИП или самозанятых, их долю в общем количестве водителей компания не раскрывает. Всего в 12 странах, где присутствует сервис (Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Эстонии, Латвии, Литве, Сербии и Молдавии), в нем работает 700 000 активных водителей. По оценке Коношенко, доля водителей такси, работающих с агрегаторами напрямую, не через таксопарки, в Москве превышает 30%.
Как пояснил «Ведомостям» источник на рынке таксомоторных перевозок, «Яндекс» заинтересован в наращивании доли водителей, работающих с сервисом напрямую, потому что такая схема более прозрачна для расчетов. Некоторые таксопарки иногда задерживают или не выплачивают зарплаты водителям, при этом репутационные риски несет именно агрегатор. Но до 100% долю самозанятых в сервисе доводить не планируется, утверждает источник.
«Таксопарки, сдающие автомобили в аренду водителям, не исчезнут с рынка вообще. Кредит более выгоден только в первые 6–8 месяцев после покупки автомобиля, в долгосрочной перспективе в отдельных случаях аренда получается дешевле. Например, в случае поломки и простоя машины ее собственнику придется изыскивать средства и на выплату кредита, и на поиск новой машины для работы. Если это машина таксопарка, то все расходы несет он. Расходы на техобслуживание и стоимость владения по прошествии лет резко возрастают», – комментирует Коношенко.
«В России большая часть водителей ездят на арендованных машинах, и именно таксопарки обеспечивают водителей автомобилями. Мы также продолжаем сотрудничество с парками, это крупнейшие партнеры сервиса. Для таксопарков мы организовали с банками программы льготного лизинга», – уверяет представитель «Яндекс.Такси».
Плюсом режима самозанятого является низкий, фиксированный налог и гарантии платежеспособности водителя перед банками при пользовании кредитными продуктами. Мы плавно переходим на внедрение СМЗ в нашей модели», – сообщили «Ведомостям» в сервисе заказа такси «Ситимобил». В компании «Максим» сообщили, что комиссия сервиса для самозанятых в среднем на 3% ниже без учета брендировки автомобиля, чем у водителя таксопарка. В «Везет» отметили, что легально работающий на себя и на собственном автомобиле перевозчик «проявит больше ответственности за качество предоставляемой услуги». В Gett не ответили на запрос.
Финансовые условия программы «Яндекса» вряд ли будут более выгодными, чем условия при оформлении автомобиля в лизинг по госпрограмме «Доступная аренда», считает гендиректор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов. «25%-ную скидку при авансовом платеже очень трудно перебить чисто финансовыми условиями, особенно ставкой в процентах годовых. Выгодоприобретателями же этой программы являются в том числе и самозанятые», — рассказывает Михайлов. При этом у операционного лизинга есть ряд преимуществ перед кредитом — он позволяет включить сопутствующие расходы на обслуживание автомобиля в лизинговые платежи.