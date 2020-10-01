«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования для водителей

«Брать в штат водителей никому не выгодно – мы посчитали, что только уплата налогов компанией, в которой официально трудоустроены 100 водителей, будет составлять 25 млн руб. в год. Это не считая затрат на администрирование этого процесса, на отпуска. Таксопарки уже и так напрямую не работают с водителями в части предоставления заказов, а только сдают им автомобили в аренду. Водители при этом либо ИП, либо физлица, находящиеся в серой зоне», – говорит председатель комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко. «Яндекс» стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями», – добавляет эксперт.