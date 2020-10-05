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Поступления в бюджет от онлайн-торговли выросли почти в два раза в 2020 году

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После снижения порога беспошлинного ввоза 1 января 2020 г. поступления в бюджет от онлайн-торговли выросли почти в два раза, заявила замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина, передает «Интерфакс».

«За январь-сентябрь в бюджет таможенными органами перечислено 1 млрд 236 млн рублей. В прошлом году ...657,8 млн рублей. Таким образом, перечисления увеличились практически в два раза», — сказала Ягодника. По ее словам, в среднем в 2020 г. в месяц от онлайн-торговли поступало до 170 млн руб. 

С 1 января 2020 г. порог беспошлинного ввоза посылок, заказанных в иностранных интернет-магазинах, снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если она стоит дороже, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за кг перевеса. В 2019 г. порог уже снижался — с 1 000 евро до 500 евро и 31 кг, но распространялся на заказы, сделанные за один месяц. Пошлина составляла 30%.

В то же время в январе 2019 г. эксперты Высшей школы экономики предположили, что российская экономика потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг. от снижения беспошлинного порога, так что расходы превысят предполагаемые (14 млрд руб.) доходы за этот период от подобных мер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных