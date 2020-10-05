Поступления в бюджет от онлайн-торговли выросли почти в два раза в 2020 году

С 1 января 2020 г. порог беспошлинного ввоза посылок, заказанных в иностранных интернет-магазинах, снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если она стоит дороже, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за кг перевеса. В 2019 г. порог уже снижался — с 1 000 евро до 500 евро и 31 кг, но распространялся на заказы, сделанные за один месяц. Пошлина составляла 30%.