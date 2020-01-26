Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

В 2019 г. порог уменьшился до 500 евро в месяц, с превышения которых нужно уже заплатить пошлину 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. С 2020 г. он снижается до 200 евро, но уменьшилась и пошлина: до 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Минфин предложил 100 евро уже с июля 2020 г., а к 2022 г. – 20 евро и с 2021 г. для покупок дороже 50 евро предполагается минимальный фиксированный платеж – 1 евро с отправления, а с 2022 г. – 3 евро, писал «Интерфакс». Высшая школа экономики снижение порога до 100 евро в 2020 г. не учитывала, объясняет автор исследования Марсель Салихов. Решение должны принять страны Евразийского экономического союза, говорит представитель Минфина, переговоры только предстоит провести.