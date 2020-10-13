Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными

Самый высокий показатель выдачи кредитов наличными в 2020 г. был зафиксирован в марте – 1,49 млн кредитов. Рост к февралю 2020 г. составил 12%, рост к марту 2019 г. – 13%. Затем в апреле было зарегистрировано резкое снижение – выдано 670 000 кредитов, что на 55% ниже уровня марта 2020 г. и на 54% ниже апреля 2019 г. В августе российские банки нарастили выдачу кредитов наличными до 1,4 млн, что стало наибольшим уровнем за период пандемии.