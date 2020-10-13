Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными
Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.
Самый высокий показатель выдачи кредитов наличными в 2020 г. был зафиксирован в марте – 1,49 млн кредитов. Рост к февралю 2020 г. составил 12%, рост к марту 2019 г. – 13%. Затем в апреле было зарегистрировано резкое снижение – выдано 670 000 кредитов, что на 55% ниже уровня марта 2020 г. и на 54% ниже апреля 2019 г. В августе российские банки нарастили выдачу кредитов наличными до 1,4 млн, что стало наибольшим уровнем за период пандемии.
Гендиректор ОКБ Артур Александрович пояснил, что сокращение выдачи кредитов наличными в сентябре отчасти обусловлено сезонным фактором: в большинстве предыдущих лет показатели августа также превышали показатели сентября. Также за июль-август был исчерпан эффект отложенного спроса. Александрович добавил, что банки учли риск роста безработицы на фоне второй волны коронавируса – вероятно, этот риск «будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы».
«Объемы кредитования традиционно растут в четвертом квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами», — отметил гендиректор ОКБ.