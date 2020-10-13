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Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными

Ведомости

Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.

Самый высокий показатель выдачи кредитов наличными в 2020 г. был зафиксирован в марте – 1,49 млн кредитов. Рост к февралю 2020 г. составил 12%, рост к марту 2019 г. – 13%. Затем в апреле было зарегистрировано резкое снижение – выдано 670 000 кредитов, что на 55% ниже уровня марта 2020 г. и на 54% ниже апреля 2019 г. В августе российские банки нарастили выдачу кредитов наличными до 1,4 млн, что стало наибольшим уровнем за период пандемии.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович пояснил, что сокращение выдачи кредитов наличными в сентябре отчасти обусловлено сезонным фактором: в большинстве предыдущих лет показатели августа также превышали показатели сентября. Также за июль-август был исчерпан эффект отложенного спроса. Александрович добавил, что банки учли риск роста безработицы на фоне второй волны коронавируса – вероятно, этот риск «будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы».

«Объемы кредитования традиционно растут в четвертом квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами», — отметил гендиректор ОКБ.

Ранее по теме: Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных