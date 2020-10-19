Коллекторы назвали главную причину отказа россиян платить по кредитам

В ассоциации рассказали, что 7% должников по кредитам хотят пойти в суд, чтобы не выплачивать долг или в разы уменьшить его размер. Не более 2% заемщиков хотят пройти процедуру банкротства, 6% не платят по кредиту из-за несогласия с суммой долга, еще 7% уверены, что в нынешней ситуации долги можно вообще не возвращать.