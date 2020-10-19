Коллекторы назвали главную причину отказа россиян платить по кредитам
Доля должников по кредитам, которые допускают просрочку по платежам из-за финансовых трудностей, в период пандемии выросла с 55 до 70%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.
«На текущий момент поведение должников изменилось, и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — сказал Мехтиев. Половина должников, которые не платят по кредиту из-за финансовых трудностей, заявила о снижении доходов, еще 30% — потеряли работу, 15% должников не хватает средств, отметил он.
В ассоциации рассказали, что 7% должников по кредитам хотят пойти в суд, чтобы не выплачивать долг или в разы уменьшить его размер. Не более 2% заемщиков хотят пройти процедуру банкротства, 6% не платят по кредиту из-за несогласия с суммой долга, еще 7% уверены, что в нынешней ситуации долги можно вообще не возвращать.
Мехтиев добавил, что должники перестали называть причиной неуплаты по кредиту оформление нового займа. По мнению президента ассоциации, это является следствием ужесточения политики кредитования в банках и микрофинансовых организациях.
Ранее РБК сообщил, что в январе-августе 2020 гг. доля потенциальных заемщиков, которые соглашаются на условия банка и берут кредиты, снизилась до 31,9%. За аналогичный период 2019 г. их доля составляла 45%.