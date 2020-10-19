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Европейские биржи остановили торги из-за сбоя

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Торги на европейской фондовой бирже Euronext были остановлены спустя час после старта торгов 19 октября. Об этом говорится в сообщении биржи, которое опубликовано в Twitter. 

Биржа Euronext базируется в Амстердаме и управляет филиалами в Лиссабоне, Париже, Дублине и Брюсселе. Сбой затронул все эти площадки, а также входящую в Euronext LIFFE — Лондонскую международную биржу финансовых фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные торгов. 

«Из-за технических проблем торговля всеми продуктами на Euronext была приостановлена до уведомления. Мы работаем над решением проблемы и как можно скорее предоставим новую информацию о возобновлении торгов», — следует из сообщения биржи. 

По данным издания Insider Monkey, капитализация Euronext составляет $4,82 трлн, на бирже торгуются бумаги 1300 компаний. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных