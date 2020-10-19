Европейские биржи остановили торги из-за сбоя
Торги на европейской фондовой бирже Euronext были остановлены спустя час после старта торгов 19 октября. Об этом говорится в сообщении биржи, которое опубликовано в Twitter.
Биржа Euronext базируется в Амстердаме и управляет филиалами в Лиссабоне, Париже, Дублине и Брюсселе. Сбой затронул все эти площадки, а также входящую в Euronext LIFFE — Лондонскую международную биржу финансовых фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные торгов.
«Из-за технических проблем торговля всеми продуктами на Euronext была приостановлена до уведомления. Мы работаем над решением проблемы и как можно скорее предоставим новую информацию о возобновлении торгов», — следует из сообщения биржи.
По данным издания Insider Monkey, капитализация Euronext составляет $4,82 трлн, на бирже торгуются бумаги 1300 компаний.