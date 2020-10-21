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Уровень лояльности россиян к банкам стал минимальным за пять лет

Ведомости

Индекс лояльности клиентов к банкам снизился до 1,3 пункта за январь-август 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Показатель, по данным экспертов, стал минимальным за последние пять лет.

Согласно результатам опроса, 35,4% россиян не довольны своим банком, не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, ищут другой вариант. Довольны своим банком 36,7% респондентов, 27,9% опрошенных в целом удовлетворены своим банком, но не стремятся его рекомендовать.

В исследовании говорится, что падение индекса лояльности связано с сокращением доли клиентов, готовых рекомендовать свой банк. Показатель достиг максимального значения в 58% в 2017 году и затем стал снижаться. В аналитическом центре пояснили, что главными причинами снижения лояльности являются рост финансовой грамотности клиентов и активная продажа банками своих услуг, что нравится не всем клиентам.

Директор НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил, что тренд на снижение лояльности в розничном банковском секторе продлится в течение ближайших пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных