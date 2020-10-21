Уровень лояльности россиян к банкам стал минимальным за пять лет

В исследовании говорится, что падение индекса лояльности связано с сокращением доли клиентов, готовых рекомендовать свой банк. Показатель достиг максимального значения в 58% в 2017 году и затем стал снижаться. В аналитическом центре пояснили, что главными причинами снижения лояльности являются рост финансовой грамотности клиентов и активная продажа банками своих услуг, что нравится не всем клиентам.