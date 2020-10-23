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Названы возможные сроки появления цифрового рубля в России

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Цифровой рубль может появиться в России через три-семь лет, сообщил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, пишет «Прайм».

«Если начать к этому двигаться прямо сейчас, я бы сказал, что от трех до семи лет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По мнению спецпредставителя, Россия не сможет выйти в лидеры мировой гонки — для этого разработку цифровой валюты нужно было начинать четыре года назад. Песков отметил, что попытка стать мировым лидером принесет большой финансовый риск, гораздо эффективнее будет стратегия «быстрый второй».

«Давайте посмотрим, что получится у лидера, в какие барьеры он упрется. Биться головой об его стенку не будем и попытаемся обойти, как у нас случилось, например, с безналичными платежами. Центральный банк спокойно выстроил соответствующие инфраструктуры, и в какой-то момент мы на повороте многие страны обошли. Это, как сейчас говорят, "русское карточное чудо". Я думаю, наш ЦБ и Минфин точно способны на еще одно такое чудо», — сказал Песков.

В середине октября ЦБ сообщил, что рассматривает возможность выпуска цифрового рубля. Цифровой валюте присвоят коды, которые будут храниться в электронных кошельках. Переход цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить передачей кодов. Цифровой рубль будет доступен всем, один цифровой рубль будет равен одному рублю в наличной или безналичной форме и будет выполнять все базовые функции денег: средство платежа, средство сбережения и мера стоимости.

Ранее по теме: Банк России планирует выпускать цифровые рубли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных