Названы возможные сроки появления цифрового рубля в России

«Давайте посмотрим, что получится у лидера, в какие барьеры он упрется. Биться головой об его стенку не будем и попытаемся обойти, как у нас случилось, например, с безналичными платежами. Центральный банк спокойно выстроил соответствующие инфраструктуры, и в какой-то момент мы на повороте многие страны обошли. Это, как сейчас говорят, "русское карточное чудо". Я думаю, наш ЦБ и Минфин точно способны на еще одно такое чудо», — сказал Песков.