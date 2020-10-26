Регионам спишут долги по кредитам за финансирование инвестпроектов
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам регионов, которые направят освободившиеся средства на развитие инвестиционных проектов, заявил на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идёт о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты», — сказал он.
Мишустин пояснил, что за участие в таком финансировании регионам спишут сумму, равную объему налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализованных инвестпроектов. Таким образом планируется, с одной стороны, снизить долговую нагрузку российских регионов, а с другой — простимулировать инвестиционную деятельность в стране.
По словам Мишустина, нововведение позволить исполнить ряд инициатив в разных сферах, включая сельское хозяйство, обрабатывающие производства и дорожные и жилищные строительства.