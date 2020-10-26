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Регионам спишут долги по кредитам за финансирование инвестпроектов

Ведомости

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам регионов, которые направят освободившиеся средства на развитие инвестиционных проектов, заявил на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идёт о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты», — сказал он.

Мишустин пояснил, что за участие в таком финансировании регионам спишут сумму, равную объему налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализованных инвестпроектов. Таким образом планируется, с одной стороны, снизить долговую нагрузку российских регионов, а с другой — простимулировать инвестиционную деятельность в стране.

По словам Мишустина, нововведение позволить исполнить ряд инициатив в разных сферах, включая сельское хозяйство, обрабатывающие производства и дорожные и жилищные строительства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных