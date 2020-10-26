Регионам спишут долги по кредитам за финансирование инвестпроектов

Мишустин пояснил, что за участие в таком финансировании регионам спишут сумму, равную объему налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализованных инвестпроектов. Таким образом планируется, с одной стороны, снизить долговую нагрузку российских регионов, а с другой — простимулировать инвестиционную деятельность в стране.