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Греф анонсировал изменения в европейском бизнесе «Сбера»

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«Сбер» планирует провести серьезную модификацию своей деятельности в Европе и сохраняет планы по уходу с рынка Украины, заявил в ходе пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы не планируем расширения нашей международной деятельности, планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе, и надеюсь, оставим в наших планах выход с рынка Украины», — заявил он. 

Кроме того, «Сбер» намерен и дальше развивать свою экосистему. В частности, банк нацелен на расширение в области e-commerce, отметил Греф, не раскрыв при этом подробности.

О выходе с украинского рынка Сбербанк объявил еще в апреле 2017 г. В качестве причин такого решения указывались введение санкций СНБО, а также «агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса"», которые «активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка на Украине».

Ранее по теме: Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных