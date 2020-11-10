Греф анонсировал изменения в европейском бизнесе «Сбера»

О выходе с украинского рынка Сбербанк объявил еще в апреле 2017 г. В качестве причин такого решения указывались введение санкций СНБО, а также «агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса"», которые «активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка на Украине».