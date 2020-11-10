Греф анонсировал изменения в европейском бизнесе «Сбера»
«Сбер» планирует провести серьезную модификацию своей деятельности в Европе и сохраняет планы по уходу с рынка Украины, заявил в ходе пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.
«Мы не планируем расширения нашей международной деятельности, планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе, и надеюсь, оставим в наших планах выход с рынка Украины», — заявил он.
Кроме того, «Сбер» намерен и дальше развивать свою экосистему. В частности, банк нацелен на расширение в области e-commerce, отметил Греф, не раскрыв при этом подробности.
О выходе с украинского рынка Сбербанк объявил еще в апреле 2017 г. В качестве причин такого решения указывались введение санкций СНБО, а также «агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса"», которые «активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка на Украине».