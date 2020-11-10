ЦБ рекомендовал установить лимит на снятие наличных в кассах магазинов

Саму услугу снятия наличных на кассе (cash-out) регулятор рекомендовал предоставлять клиенту только при приобретении последним товара или услуги в магазине. Кроме того, банкам, которые предоставляют эквайринговые услуги, рекомендовано установить такие же лимиты на один магазин по одной карте.