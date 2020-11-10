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ЦБ рекомендовал установить лимит на снятие наличных в кассах магазинов

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Банк России рекомендовал банкам ограничить сумму, которую клиенты могут снимать с карт на кассах магазинов, до 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. в месяц. Это следует из письма, направленного первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым кредитным организациям и операторам платежных систем.

Отмечается, что данные рекомендации направленны на «минимизацию рисков вовлечения ТСП (торгово-сервисное предприятие. — прим. ред.), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность». Лимит распространяется на все карты клиента от одного банка в совокупности.

Саму услугу снятия наличных на кассе (cash-out) регулятор рекомендовал предоставлять клиенту только при приобретении последним товара или услуги в магазине. Кроме того, банкам, которые предоставляют эквайринговые услуги, рекомендовано установить такие же лимиты на один магазин по одной карте.

Тестирование сервиса, позволяющего снимать деньги с банковских карт на кассах магазинов через POS-терминалы, стартовало в 2018 г. В итоге к эксперименту присоединился ряд крупнейших банков России, включая «Сбер», «Тинькофф-банк», Райффайзенбанк, «Альфа-банк» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных