ЦБ рекомендовал установить лимит на снятие наличных в кассах магазинов
Банк России рекомендовал банкам ограничить сумму, которую клиенты могут снимать с карт на кассах магазинов, до 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. в месяц. Это следует из письма, направленного первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым кредитным организациям и операторам платежных систем.
Отмечается, что данные рекомендации направленны на «минимизацию рисков вовлечения ТСП (торгово-сервисное предприятие. — прим. ред.), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность». Лимит распространяется на все карты клиента от одного банка в совокупности.
Саму услугу снятия наличных на кассе (cash-out) регулятор рекомендовал предоставлять клиенту только при приобретении последним товара или услуги в магазине. Кроме того, банкам, которые предоставляют эквайринговые услуги, рекомендовано установить такие же лимиты на один магазин по одной карте.
Тестирование сервиса, позволяющего снимать деньги с банковских карт на кассах магазинов через POS-терминалы, стартовало в 2018 г. В итоге к эксперименту присоединился ряд крупнейших банков России, включая «Сбер», «Тинькофф-банк», Райффайзенбанк, «Альфа-банк» и другие.