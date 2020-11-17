Аналитики сообщили о падении трат россиян в день глобальных распродаж
В день глобальных распродаж (11 ноября) жители России потратили почти в два раза меньше средств, чем в тот же период 2019 г., следует из «Оперативной оценки динамики потребительских расходов», опубликованной лабораторией «СберИндекс» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Объем трат в этот день был на 45% ниже показателей 2019 года и повлиял на сумму расходов за всю неделю. Слабый спрос во время китайского Дня холостяка внес свой вклад в общее изменение (–1,2 п.п.)» — сказано в отчете.
При этом в целом на неделе с 9 по 15 ноября потребительские расходы россиян были на 7,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Больше всего сократились траты на услуги — на 29,9%, также на 2,2% снизились расходы на непродовольственные товары. Однако траты на продовольствие показали положительную динамику — увеличились на 4,3% год к году.
Граждане стали сокращать свои расходы по мере ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и повторного введения ограничительных мер. Так, если в августе потребительские расходы граждан впервые с марта вернулись к небольшому росту — 0,4% — то в последующие месяцы показатель вернулся к отрицательным значениям.
Сейчас прирост заболеваемости коронавирусом в России превосходит показатели, наблюдаемые весной. Вчера за сутки в стране COVID-19 был выявлен у рекордного числа граждан — 22 778. Общее количество заразившихся коронавирусом россиян достигло 1 971 013 человек. Из них 33 931 пациент скончался, еще 461 178 находятся на активной стадии заболевания.