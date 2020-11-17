Аналитики сообщили о падении трат россиян в день глобальных распродаж

При этом в целом на неделе с 9 по 15 ноября потребительские расходы россиян были на 7,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Больше всего сократились траты на услуги — на 29,9%, также на 2,2% снизились расходы на непродовольственные товары. Однако траты на продовольствие показали положительную динамику — увеличились на 4,3% год к году.