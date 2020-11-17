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Аналитики сообщили о падении трат россиян в день глобальных распродаж

Ведомости

В день глобальных распродаж (11 ноября) жители России потратили почти в два раза меньше средств, чем в тот же период 2019 г., следует из «Оперативной оценки динамики потребительских расходов», опубликованной лабораторией «СберИндекс» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Объем трат в этот день был на 45% ниже показателей 2019 года и повлиял на сумму расходов за всю неделю. Слабый спрос во время китайского Дня холостяка внес свой вклад в общее изменение (–1,2 п.п.)» — сказано в отчете.

При этом в целом на неделе с 9 по 15 ноября потребительские расходы россиян были на 7,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Больше всего сократились траты на услуги — на 29,9%, также на 2,2% снизились расходы на непродовольственные товары. Однако траты на продовольствие показали положительную динамику — увеличились на 4,3% год к году.

Граждане стали сокращать свои расходы по мере ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и повторного введения ограничительных мер. Так, если в августе потребительские расходы граждан впервые с марта вернулись к небольшому росту — 0,4% — то в последующие месяцы показатель вернулся к отрицательным значениям.

Сейчас прирост заболеваемости коронавирусом в России превосходит показатели, наблюдаемые весной. Вчера за сутки в стране COVID-19 был выявлен у рекордного числа граждан — 22 778. Общее количество заразившихся коронавирусом россиян достигло 1 971 013 человек. Из них 33 931 пациент скончался, еще 461 178 находятся на активной стадии заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных