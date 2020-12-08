Греф назвал фейком информацию о рекордном оттоке вкладов в Сбербанке

Многие клиенты, по словам Грефа, сейчас направляют средства не на депозиты, а в инвестиционные фонды, управляющие компании или на брокерские счета, потому что ожидают восстановления российского рынка ценных бумаг. Одновременно с этим снижается доходность вкладов. Кроме того, часть граждан, которые планируют приобрести жилье, переводят деньги на эскроу-счета.