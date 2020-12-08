Греф назвал фейком информацию о рекордном оттоке вкладов в Сбербанке
Сообщения СМИ о том, что в ноябре этого года в Сбербанке произошел самый сильный отток средств со вкладов клиентов с декабря 2014 г., являются фейком, заявил журналистам в ходе пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.
«Это чистой воды фейк. К сожалению, уважаемые аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом, и наша доля на рынке только растет», — сказал он.
Греф пояснил, что понятие оттока капитала подразумевает «уход» денег из банка. В Сбербанке же происходит внутреннее перераспределение средств клиентов, структурные изменения.
Многие клиенты, по словам Грефа, сейчас направляют средства не на депозиты, а в инвестиционные фонды, управляющие компании или на брокерские счета, потому что ожидают восстановления российского рынка ценных бумаг. Одновременно с этим снижается доходность вкладов. Кроме того, часть граждан, которые планируют приобрести жилье, переводят деньги на эскроу-счета.
Греф подчеркнул, что, несмотря на структурные изменения, средства людей остаются в Сбербанке. Он пояснил, что подобный процесс происходит на всем рынке.
«У нас отток значительно меньше, чем в банковской системе. Наша доля рынка за это время выросла. Поэтому просьба аналитиков и журналистов немножко уточнять информацию, прежде чем давать такие жареные комментарии», — заявил глава Сбербанка.