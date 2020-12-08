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Греф назвал фейком информацию о рекордном оттоке вкладов в Сбербанке

Ведомости

Сообщения СМИ о том, что в ноябре этого года в Сбербанке произошел самый сильный отток средств со вкладов клиентов с декабря 2014 г., являются фейком, заявил журналистам в ходе пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.

«Это чистой воды фейк. К сожалению, уважаемые аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом, и наша доля на рынке только растет», — сказал он.

Греф пояснил, что понятие оттока капитала подразумевает «уход» денег из банка. В Сбербанке же происходит внутреннее перераспределение средств клиентов, структурные изменения.

Многие клиенты, по словам Грефа, сейчас направляют средства не на депозиты, а в инвестиционные фонды, управляющие компании или на брокерские счета, потому что ожидают восстановления российского рынка ценных бумаг. Одновременно с этим снижается доходность вкладов. Кроме того, часть граждан, которые планируют приобрести жилье, переводят деньги на эскроу-счета.

Греф подчеркнул, что, несмотря на структурные изменения, средства людей остаются в Сбербанке. Он пояснил, что подобный процесс происходит на всем рынке. 

«У нас отток значительно меньше, чем в банковской системе. Наша доля рынка за это время выросла. Поэтому просьба аналитиков и журналистов немножко уточнять информацию, прежде чем давать такие жареные комментарии», — заявил глава Сбербанка.

7 декабря РБК со ссылкой на расчеты аналитика банка БКФ Максима Осадчего сообщил, что в ноябре этого года в Сбербанке наблюдался рекордный с декабря 2014 г. отток средств с рублевых депозитов физлиц — 101,1 млрд руб. Объем валютных вкладов при этом сократился на $52,6 млн, написало издание.

Ранее по теме: Греф сообщил Путину о падении годовой прибыли Сбербанка на 12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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