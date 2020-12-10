ЦБ предложил способ защиты банковских клиентов от навязывания услуг
В законопроекте предлагается внедрить паспорта финансовых продуктов — ключевые информационные документы (КИД). В паспортах будет кратко описана суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях. Продавец услуг должен будет дать такую памятку клиенту до заключения договора.
Издание отметило, что Центробанк представил концепцию паспортов финансовых услуг летом и с тех пор обсуждал ее с рынком. «Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — пояснил представитель ЦБ.
В документе говорится, что законопроект направлен на изменение правил продаж также в страховых компаниях, микрофинансовых организациях, негосударственных пенсионных фондах и брокерских фирмах. Все участники рынка, кроме банков, уже выдают такие памятки клиентам, выполнение такого правила контролируют саморегулируемые организации (СРО). Источник издания в ЦБ пояснил, что на банковском рынке не удалось создать СРО, поэтому законопроект позволит усилить контроль за кредитными организациями.
Наказания для банков за нарушение требования в документе не ограничены, ЦБ сможет применять меры в соответствии с законом о Центральном банке, в том числе накладывать штрафы и ограничивать определенные операции, добавило издание.
Собеседник РБК в ЦБ отметил, что наказание будет зависеть от тяжести, повторности и устранимости нарушений. Источник добавил, что основные параметры паспортов уже определены, сейчас дорабатываются детали. Паспорта финансовых услуг также будут помечены разными цветами по степени сложности, «чтобы гражданам было легче ориентироваться», рассказал источник.