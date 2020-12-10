ЦБ предложил способ защиты банковских клиентов от навязывания услуг

В документе говорится, что законопроект направлен на изменение правил продаж также в страховых компаниях, микрофинансовых организациях, негосударственных пенсионных фондах и брокерских фирмах. Все участники рынка, кроме банков, уже выдают такие памятки клиентам, выполнение такого правила контролируют саморегулируемые организации (СРО). Источник издания в ЦБ пояснил, что на банковском рынке не удалось создать СРО, поэтому законопроект позволит усилить контроль за кредитными организациями.