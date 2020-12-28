Аналитики сообщили о подорожании «Селедки под шубой» на 8%
Ингредиенты для салата «Селедка под шубой» в 2020 г. подорожали на 8% по сравнению с 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru.
Минимальная цена 2 кг салата, приготовленного дома по традиционному рецепту, в среднем по России выросла на 8% и составила 201 руб. По данным аналитиков, 500 г картофеля стоят 18,9 руб., 500 г моркови — 8,5 руб., 500 г свеклы — 8,1 руб., 4 яйца — 46,1 руб., 100 г репчатого лука — 1,9 руб., 250 г майонеза — 49,3 руб., 500 г соленой сельди — 68,1 руб.
Исходя из минимальной цены ингредиентов для салата в различных регионах, самая высокая цена селедки под шубой зафиксирована в Евпатории — 354 руб., самая низкая — в городе Бийске — 122 руб.
Средняя стоимость готового салата в магазинах в среднем по России составила 388,5 руб. за кг. Дешевле всего салат можно купить в Челябинске — его стоимость составит 188,3 руб. за кг, дороже всего в Санкт-Петербурге — 1857 руб. за кг.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб. Набиуллина отметила, что в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.