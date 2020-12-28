Только 44% россиян материально помогают родителям

Чаще всего положительно на вопрос о необходимости помогать родителям финансово высказывались респонденты в возрасте 41-50 лет — в 77% случаев. Среди этой же группы наиболее велика доля тех, кто реально это делает, — 58%. Доля людей 18-30 лет, сказавших, что считают правильным поддерживать мам и пап материально, составляет 65%. В целом чаще других такое мнение выражали граждане из Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерова (76%).