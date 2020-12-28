Только 44% россиян материально помогают родителям
70% опрошенных россиян считают, что взрослые люди должны оказывать материальную поддержку пожилым родителям, однако фактически это делают 44%, следует из результатов опроса, проведенного экспертами НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Участие в нем приняли более 11 тыс. жителей в возрасте 18-50 лет из 37 городов России с населением свыше 500 тыс. человек.
«Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодёжь должна материально поддерживать старшее поколение. Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%»,— сказано в отчете опроса.
Чаще всего положительно на вопрос о необходимости помогать родителям финансово высказывались респонденты в возрасте 41-50 лет — в 77% случаев. Среди этой же группы наиболее велика доля тех, кто реально это делает, — 58%. Доля людей 18-30 лет, сказавших, что считают правильным поддерживать мам и пап материально, составляет 65%. В целом чаще других такое мнение выражали граждане из Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерова (76%).
Необходимый размер ежемесячной поддержки родителей россияне оценили в 10,3 тыс. руб. Однако фактически он составляет в среднем 66 тыс. руб. в год — 5,5 тыс. руб. в месяц. Наиболее высокий размер среднегодовой материальной помощи пожилым родителям зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону — 180,1, 178 и 105,9 тыс. руб. соответственно.