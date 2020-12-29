ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей россиян и более 70% рынка по выпуску и обслуживанию банковских карт приходятся на одного игрока. Это может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов других банков, которые становятся экономически невыгодными по сравнению с продуктами основного игрока.