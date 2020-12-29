ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка
Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 гг., который ЦБ отправил представителям отрасли. Подлинность документа изданию подтвердили четыре источника на платежном рынке.
В документе отмечается, что такой механизм может быть запущен при его востребованности на рынке. Также Центробанк планирует определить условия такого перехода. Запуск механизмов упрощенной смены банка должен способствовать развитию конкуренции, говорится в документе.
В проекте не прописаны технические детали механизма и не уточняется, приведет ли его запуск к отмене использования других банковских реквизитов. Представитель ЦБ рассказал РБК, что документ был разработан с привлечением участников рынка и будет обсуждаться в начале 2021 года.
По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей россиян и более 70% рынка по выпуску и обслуживанию банковских карт приходятся на одного игрока. Это может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов других банков, которые становятся экономически невыгодными по сравнению с продуктами основного игрока.