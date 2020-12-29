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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Ведомости

Центральный банк предложил упростить для клиентов процесс смены обслуживающего банка и создать механизм «универсального платежного адреса», на который будут зачисляться средства при изменении банковских реквизитов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 гг., который ЦБ отправил представителям отрасли. Подлинность документа изданию подтвердили четыре источника на платежном рынке. 

В документе отмечается, что такой механизм может быть запущен при его востребованности на рынке. Также Центробанк планирует определить условия такого перехода. Запуск механизмов упрощенной смены банка должен способствовать развитию конкуренции, говорится в документе.

В проекте не прописаны технические детали механизма и не уточняется, приведет ли его запуск к отмене использования других банковских реквизитов. Представитель ЦБ рассказал РБК, что документ был разработан с привлечением участников рынка и будет обсуждаться в начале 2021 года. 

По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей россиян и более 70% рынка по выпуску и обслуживанию банковских карт приходятся на одного игрока. Это может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов других банков, которые становятся экономически невыгодными по сравнению с продуктами основного игрока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных