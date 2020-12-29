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Силуанов пообещал не повышать налоги при падении доходов бюджета

Ведомости

Минфин не будет повышать налоги, если ситуация с доходами бюджета ухудшится, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличения налоговой нагрузки», — сказал Силуанов. Он отметил, что если нефтегазовые доходы уменьшатся, «будем либо заимствовать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния».

«Это не будут налоговые дополнительные обременения, мы уже, мне кажется, очень серьезно провели такие маневры, надо пыл немного сбавить», — заверил министр. Кроме того, по словам Силуанова, сейчас корректировать способы наполнения бюджета пока нет необходимости, потому что «мы накопили резервы и ими закроем дополнительные потребности по ключевым позициям».

В конце ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. Доходы бюджета в 2021 г. запланированы на уровне 18,8 трлн руб., в 2022 г. – 20,6 трлн руб., в 2023 г. – 22,3 трлн руб., расходы – 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. соответственно, дефицит – 2,75 трлн руб., 1,25 трлн руб. и 1,41 трлн руб.

В августе 2020 г. на покрытие дефицита бюджета из ФНБ было направлено 3,6 млрд руб. По итогам года планируется потратить около 350 млрд руб. на замещение выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных