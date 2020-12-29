Силуанов пообещал не повышать налоги при падении доходов бюджета

«Это не будут налоговые дополнительные обременения, мы уже, мне кажется, очень серьезно провели такие маневры, надо пыл немного сбавить», — заверил министр. Кроме того, по словам Силуанова, сейчас корректировать способы наполнения бюджета пока нет необходимости, потому что «мы накопили резервы и ими закроем дополнительные потребности по ключевым позициям».