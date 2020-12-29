Бизнесмен Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством
Система ипотечного кредитования является «системой современного рабовладения», заявил бизнесмен Игорь Рыбаков в обращении на своем YouTube-канале.
«Ипотека выглядит как безобидная штука. На самом деле — это вид современного рабовладения. Они (заемщики. — Прим. Ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — сказал Рыбаков.
Он отметил, что за то время, пока человек привязан к взятой в ипотеку квартире, он начинает испытывать «страх потери рабочего места, кредитной репстации». «Ты перестаешь мыслить рационально, ак, как тебе выгодно», — сказал Рыбаков.
По его словам, в этом играет роль «умелая реклама банков», которые сообщают потенциальным заемщикам, что «платеж по ипотеке равен, мол, аренде квартиры». «На самом деле это все не так, и здесь любой человек, обладающий финансовой грамотностью или простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться в этом», — сказал Рыбаков.
Игорь Рыбаков в 1992 г. в 20 лет вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал компанию «Технониколь» — российского производителя кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, став совладельцем компании (50%). Состояние Рыбакова, по данным журнала Forbes, в 2020 г. оценивается в $1 млрд. Он занимает 96-ю строчку в списке богатейших бизнесменов России по версии издания. Рыбаков также является владельцем крупнейшей в стране сети коворкингов SOK и сооснователем «Рыбаков фонда».
В России в середине апреля 2020 г. заработала льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала как мера поддержки населения и строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.