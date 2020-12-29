Бизнесмен Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством

«Ипотека выглядит как безобидная штука. На самом деле — это вид современного рабовладения. Они (заемщики. — Прим. Ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — сказал Рыбаков.