Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Бизнесмен Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством

Ведомости

Система ипотечного кредитования является «системой современного рабовладения», заявил бизнесмен Игорь Рыбаков в обращении на своем YouTube-канале.

«Ипотека выглядит как безобидная штука. На самом деле — это вид современного рабовладения. Они (заемщики. — Прим. Ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — сказал Рыбаков.

Он отметил, что за то время, пока человек привязан к взятой в ипотеку квартире, он начинает испытывать «страх потери рабочего места, кредитной репстации». «Ты перестаешь мыслить рационально, ак, как тебе выгодно», — сказал Рыбаков.

По его словам, в этом играет роль «умелая реклама банков», которые сообщают потенциальным заемщикам, что «платеж по ипотеке равен, мол, аренде квартиры». «На самом деле это все не так, и здесь любой человек, обладающий финансовой грамотностью или простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться в этом», — сказал Рыбаков.

Игорь Рыбаков в 1992 г. в 20 лет вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал компанию «Технониколь» — российского производителя кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, став совладельцем компании (50%). Состояние Рыбакова, по данным журнала Forbes, в 2020 г. оценивается в $1 млрд. Он занимает 96-ю строчку в списке богатейших бизнесменов России по версии издания. Рыбаков также является владельцем крупнейшей в стране сети коворкингов SOK и сооснователем «Рыбаков фонда».

В России в середине апреля 2020 г. заработала льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала как мера поддержки населения и строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: Греф высказался против продления программы льготной ипотеки под 6,5%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных