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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Ведомости

Цена биткоина в ходе торгов 30 декабря преодолела отметку в $28 000, что является новым историческим рекордом, следует из данных портала CoinMarketCap. К 11:24 мск криптовалюта подорожала до $28 526, а к 19:59 подешевела до $28 122.

Биткоин быстрыми темпами дорожает с конца октября. До этого на протяжении года его цена не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204.

Доля биткоина на рынке цифровой валюты составляет 70,12%. Она выросла на 0,58% за день. Индекс доминирования биткоина измеряет рыночную капитализацию BTC и отражает, насколько она превалирует над другими криптовалютами. Сегодня капитализация биткоина превысила $519,3 млрд.

Общая стоимость криптовалют составила $746,64. В течение дня она увеличилась на 6,19%. Растут цены и большинства других криптовалют из топ-10. Так, например, Ethereum за день подорожал на 3,18%, до $732,46, Tether вырос в цене на 0,12%, до $0,99, XRP — на 20,33%, до $0,21.

Ранее по теме: Доля биткоина на рынке цифровых валют достигла годового рекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных