Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум
Цена биткоина в ходе торгов 30 декабря преодолела отметку в $28 000, что является новым историческим рекордом, следует из данных портала CoinMarketCap. К 11:24 мск криптовалюта подорожала до $28 526, а к 19:59 подешевела до $28 122.
Биткоин быстрыми темпами дорожает с конца октября. До этого на протяжении года его цена не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204.
Доля биткоина на рынке цифровой валюты составляет 70,12%. Она выросла на 0,58% за день. Индекс доминирования биткоина измеряет рыночную капитализацию BTC и отражает, насколько она превалирует над другими криптовалютами. Сегодня капитализация биткоина превысила $519,3 млрд.
Общая стоимость криптовалют составила $746,64. В течение дня она увеличилась на 6,19%. Растут цены и большинства других криптовалют из топ-10. Так, например, Ethereum за день подорожал на 3,18%, до $732,46, Tether вырос в цене на 0,12%, до $0,99, XRP — на 20,33%, до $0,21.