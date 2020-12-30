Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Общая стоимость криптовалют составила $746,64. В течение дня она увеличилась на 6,19%. Растут цены и большинства других криптовалют из топ-10. Так, например, Ethereum за день подорожал на 3,18%, до $732,46, Tether вырос в цене на 0,12%, до $0,99, XRP — на 20,33%, до $0,21.