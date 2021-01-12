Эксперты назвали самые прибыльные для россиян инвестиции во время пандемии

Наименее доходным вложением аналитики назвали рублевый депозит. Они пояснили, что в начале 2020 г. доходность по таким вкладам, предусмотренным на срок от одного года, в крупнейших банках достигала 7,3%, то есть со 100 тыс. руб. можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. руб. Однако затем с учетом годовой инфляции 4,9% такой финансовый результат оказался гораздо меньше, реальная доходность вклада в рублях составила всего 2,4%.