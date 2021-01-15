Число личных банкротств в России выросло более чем на 70%

При этом в целом с момента появления процедуры потребительского банкротства в октябре 2015 г. несостоятельными были признаны 282,3 тыс. россиян. Отмечается, что в 2020 г. 94,5% человек сами инициировали свое банкротство. Это на 3,8 п.п. больше, чем в 2019 г.