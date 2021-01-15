Число личных банкротств в России выросло более чем на 70%
Через процедуру личного банкротства в 2020 г. прошли более 119 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, что на 72,6% больше, чем за год до этого, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).
При этом в целом с момента появления процедуры потребительского банкротства в октябре 2015 г. несостоятельными были признаны 282,3 тыс. россиян. Отмечается, что в 2020 г. 94,5% человек сами инициировали свое банкротство. Это на 3,8 п.п. больше, чем в 2019 г.
«Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов», — пояснил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин (цитата по ТАСС). Он отметил, что поэтому в 2020 г. с целью поддержки населения в России была создана процедура внесудебного банкротства.
Число корпоративных банкротств в России, наоборот, сократилось. Таковых было зафиксировано 9931, что на 19,9% меньше, чем в 2019 г. Число введенных судами процедур наблюдения снизилось на 23,3% — до 7 775.
Снижению числа корпоративных банкротств, по словам Юхнина, способствовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции отраслей. Запрет перестал действовать 7 января 2021, однако пока количество сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 г., отметил глава «Федресурса».