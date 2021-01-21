Суд отменил решение о блокировке в России криптобиржи Binance
Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России, говорится в сообщении компании.
«Интернет-ресурс криптобиржи может продолжать свою работу на территории России после удаления из Единого реестра запрещённых интернет-ресурсов», — указано в сообщении.
Binance сообщила о внесении сайта бирже в список запрещенных в России ресурсов 25 сентября 2020 г. В компании тогда отметили, что до этого не получали никаких предупреждений со стороны надзорных органов и судов.
Решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области — более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 2021 г. Документ вводит понятия цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Теперь операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России, смогут осуществлять выпуск, куплю и продажу криптовалют на территории страны, а участники рынка – осуществлять их оборот, в том числе продавать.