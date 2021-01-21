Суд отменил решение о блокировке в России криптобиржи Binance

Решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области — более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна.