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Суд отменил решение о блокировке в России криптобиржи Binance

Ведомости

Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России, говорится в сообщении компании.

«Интернет-ресурс криптобиржи может продолжать свою работу на территории России после удаления из Единого реестра запрещённых интернет-ресурсов», — указано в сообщении.

Binance сообщила о внесении сайта бирже в список запрещенных в России ресурсов 25 сентября 2020 г. В компании тогда отметили, что до этого не получали никаких предупреждений со стороны надзорных органов и судов.

Решение о внесении в список запрещенных сайтов было принято в начале июня 2020 г. Мирнинским судом Архангельской области — более чем за месяц до того, как был принят закон о криптовалютах. В решении говорится, что так как оборот криптовалют не регулируется в России и децентрализован, то информация, размещенная на сайте, незаконна.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 2021 г. Документ вводит понятия цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Теперь операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России, смогут осуществлять выпуск, куплю и продажу криптовалют на территории страны, а участники рынка – осуществлять их оборот, в том числе продавать.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал одну из ведущих криптовалютных бирж Binance

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных