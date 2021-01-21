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Сбербанк сообщил о запуске собственной цифровой валюты к весне

Ведомости

Сберкоин – собственная цифровая валюта Сбербанка – может появиться к весне 2021 г., заявил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. По его словам, банк подал в ЦБ заявку на регистрацию платформы для выпуска цифровой валюты.

«Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», – сказал Попов (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что технологически Сбербанк готов к выпуску собственной цифровой валюты и работе с ней. По его словам, данный инструмент уже протестировали внутри кредитной организации и пришли к выводу, что это удобно для клиентов.

Попов также ответил на вопрос, есть ли вероятность того, что сберкоин появится к весне. «Да, надеюсь, что так и будет», – заявил он.

О том, что «Сбер» планирует начать выпуск Сберкоина, в августе 2020 г. сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов после того, как президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В конце ноября эти планы подтвердил глава кредитной организации Герман Греф.

Ранее по теме: Греф подтвердил планы по выпуску «Сбером» собственной криптовалюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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