Сбербанк сообщил о запуске собственной цифровой валюты к весне
Сберкоин – собственная цифровая валюта Сбербанка – может появиться к весне 2021 г., заявил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. По его словам, банк подал в ЦБ заявку на регистрацию платформы для выпуска цифровой валюты.
«Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», – сказал Попов (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что технологически Сбербанк готов к выпуску собственной цифровой валюты и работе с ней. По его словам, данный инструмент уже протестировали внутри кредитной организации и пришли к выводу, что это удобно для клиентов.
Попов также ответил на вопрос, есть ли вероятность того, что сберкоин появится к весне. «Да, надеюсь, что так и будет», – заявил он.
О том, что «Сбер» планирует начать выпуск Сберкоина, в августе 2020 г. сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов после того, как президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В конце ноября эти планы подтвердил глава кредитной организации Герман Греф.