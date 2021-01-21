Сбербанк сообщил о запуске собственной цифровой валюты к весне

«Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», – сказал Попов (цитата по «РИА Новости»).