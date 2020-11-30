Греф подтвердил планы по выпуску «Сбером» собственной криптовалюты
«Сбер» может начать эксперимент по выпуску собственной криптовалюты «Сберкоин» параллельно с подготовкой Центробанка к выпуску цифрового рубля, заявил в ходе выступления на «Дне инвестора» глава Сбербанка Герман Греф.
«У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты — «Сберкоином», — сказал Греф. По его словам, «Сбер» рассматривает все возможности для этого «вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ».
«Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать», — пояснил Греф.
О том, что «Сбер» планирует начать выпуск «Сберкоина», в августе 2020 г. сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов после того, как президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В середине октября Банк России объявил, что начинает общественные консультации о целесообразности выпуска цифрового рубля. Планируется, что он будет равноценен наличному или безналичному рублю. Цифровой рубль должен стать дополнением к уже знакомым потребителям формам денег. Выпускаться такая валюта будет с помощью цифровых технологий. Окончательное решение о выпуске цифрового рубля пока не принято.
В законе о ЦФА даются определения терминам, используемым на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.