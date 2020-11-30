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Греф подтвердил планы по выпуску «Сбером» собственной криптовалюты

Ведомости

«Сбер» может начать эксперимент по выпуску собственной криптовалюты «Сберкоин» параллельно с подготовкой Центробанка к выпуску цифрового рубля, заявил в ходе выступления на «Дне инвестора» глава Сбербанка Герман Греф. 

«У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты — «Сберкоином», — сказал Греф. По его словам, «Сбер» рассматривает все возможности для этого «вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ».

«Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать», — пояснил Греф.

О том, что «Сбер» планирует начать выпуск «Сберкоина», в августе 2020 г. сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов после того, как президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В середине октября Банк России объявил, что начинает общественные консультации о целесообразности выпуска цифрового рубля. Планируется, что он будет равноценен наличному или безналичному рублю. Цифровой рубль должен стать дополнением к уже знакомым потребителям формам денег. Выпускаться такая валюта будет с помощью цифровых технологий. Окончательное решение о выпуске цифрового рубля пока не принято.

В законе о ЦФА даются определения терминам, используемым на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.

Ранее по теме: Банк России планирует выпускать цифровые рубли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных