Греф подтвердил планы по выпуску «Сбером» собственной криптовалюты

О том, что «Сбер» планирует начать выпуск «Сберкоина», в августе 2020 г. сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов после того, как президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В середине октября Банк России объявил, что начинает общественные консультации о целесообразности выпуска цифрового рубля. Планируется, что он будет равноценен наличному или безналичному рублю. Цифровой рубль должен стать дополнением к уже знакомым потребителям формам денег. Выпускаться такая валюта будет с помощью цифровых технологий. Окончательное решение о выпуске цифрового рубля пока не принято.