Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска

В конце января пользователи Reddit договорились покупать в рамках флешмоба недооцененную, по их мнению, криптовалюту Dogecoin. За эту неделю ее стоимость выросла на 563%. Это не единственный их флешмоб. Трейдеры с Reddit уже успели «разогнать» до максимального значения с февраля 2013 г. стоимость унции серебра — она превысила в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex $30.