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Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска

Ведомости

Курс криптовалюты Dogecoin, которую призвали покупать «бунтующие трейдеры» с Reddit, вырос более чем на 50% и превысил $0,05 за токен. Это произошло после того, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал ее в своем Twitter.

По состоянию на 16:15 мск криптовалюта выросла на 58,06%, до $0,050043, свидетельствуют данные платформы Сoindesk. Быстрый рост в течение сегодняшнего дня начался после того, как Маск опубликовал несколько твитов.

На одном из них предприниматель изображен в виде обезьяны Рафики из мультфильма «Король лев». Вместо Симбы он поднимает собаку с мема Doge. На еще одном он опубликовал фото ракеты Falcon 9, летящей на фоне Луны, в ответе к которому написал «Doge», а также назвал Dogecoin «народной валютой».

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В конце января пользователи Reddit договорились покупать в рамках флешмоба недооцененную, по их мнению, криптовалюту Dogecoin. За эту неделю ее стоимость выросла на 563%. Это не единственный их флешмоб. Трейдеры с Reddit уже успели «разогнать» до максимального значения с февраля 2013 г. стоимость унции серебра — она превысила в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex $30.

Пользователи площадки решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop. Впоследствии некоторые трейдинговые площадки ограничили возможность покупать акции данной компании.

Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, основанная на Litecoin в 2013 г. Она названа в честь интернет-мема Doge. Криптовалюта отличается быстрым периодом изначального майнинга и низкой стоимостью.

Ранее по теме: Как Илон Маск и Джаред Лето взвинтили цену на соцсеть до $1,4 миллиарда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных