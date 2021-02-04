Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска
Курс криптовалюты Dogecoin, которую призвали покупать «бунтующие трейдеры» с Reddit, вырос более чем на 50% и превысил $0,05 за токен. Это произошло после того, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал ее в своем Twitter.
По состоянию на 16:15 мск криптовалюта выросла на 58,06%, до $0,050043, свидетельствуют данные платформы Сoindesk. Быстрый рост в течение сегодняшнего дня начался после того, как Маск опубликовал несколько твитов.
На одном из них предприниматель изображен в виде обезьяны Рафики из мультфильма «Король лев». Вместо Симбы он поднимает собаку с мема Doge. На еще одном он опубликовал фото ракеты Falcon 9, летящей на фоне Луны, в ответе к которому написал «Doge», а также назвал Dogecoin «народной валютой».
В конце января пользователи Reddit договорились покупать в рамках флешмоба недооцененную, по их мнению, криптовалюту Dogecoin. За эту неделю ее стоимость выросла на 563%. Это не единственный их флешмоб. Трейдеры с Reddit уже успели «разогнать» до максимального значения с февраля 2013 г. стоимость унции серебра — она превысила в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex $30.
Пользователи площадки решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop. Впоследствии некоторые трейдинговые площадки ограничили возможность покупать акции данной компании.
Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, основанная на Litecoin в 2013 г. Она названа в честь интернет-мема Doge. Криптовалюта отличается быстрым периодом изначального майнинга и низкой стоимостью.