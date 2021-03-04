ЦБ зафиксировал резкий рост объема купленной населением валюты
Российские частные инвесторы в четвертом квартале 2020 г. купили валюту на рекордную сумму — 360 млрд руб., говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном Центробанком.
«На фоне роста волатильности на финансовых рынках в конце года объем нетто-покупок валюты физическими лицами в рамках сделок спот за IV квартал 2020 г. составил рекордные 360 млрд руб. (часть спроса была направлена на покупку иностранных акций и депозитарных расписок)» — рассказал регулятор.
В том же квартале 2019 г. объем покупки валюты составил 117 млрд руб., а в третьем квартале 2020 — 37 млрд руб. При этом самый большой за два года показатель был зафиксирован во втором квартале прошлого года — 219 млрд руб.
При этом интерес инвесторов к драгоценным металлам — золоту и серебру — был небольшим, отметил регулятор. Здесь объем покупок составил 0,15 млрд руб., поэтому ЦБ продолжит совершенствовать регулирование сделок с физическими драгметаллами на Московской бирже.
О повышенном спросе россиян на валюту ЦБ сообщил еще в январе. Он отметил, что большую часть купленных средств они положили на вклады. В целом во время пандемии коронавируса в стране наблюдался отток валюты с депозитов физических лиц. Один из крупнейших был в июне, когда вкладчики забрали со счетов $602,4 млн. В конце сентября 2020 г. ЦБ вновь сообщил о снижении объема валютных вкладов. В августе регулятор оценил сокращение в $405,2 млн, то есть общая сумма на счетах граждан снизилась на 0,5% — до $89,2 млрд.