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ЦБ зафиксировал резкий рост объема купленной населением валюты

Ведомости

Российские частные инвесторы в четвертом квартале 2020 г. купили валюту на рекордную сумму — 360 млрд руб., говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном Центробанком.

«На фоне роста волатильности на финансовых рынках в конце года объем нетто-покупок валюты физическими лицами в рамках сделок спот за IV квартал 2020 г. составил рекордные 360 млрд руб. (часть спроса была направлена на  покупку иностранных акций и депозитарных расписок)» — рассказал регулятор. 

В том же квартале 2019 г. объем покупки валюты составил 117 млрд руб., а в третьем квартале 2020 — 37 млрд руб. При этом самый большой за два года показатель был зафиксирован во втором квартале прошлого года — 219 млрд руб.

При этом интерес инвесторов к драгоценным металлам — золоту и серебру — был небольшим, отметил регулятор. Здесь объем покупок составил 0,15 млрд руб., поэтому ЦБ продолжит совершенствовать регулирование сделок с физическими драгметаллами на Московской бирже.

О повышенном спросе россиян на валюту ЦБ сообщил еще в январе. Он отметил, что большую часть купленных средств они положили на вклады. В целом во время пандемии коронавируса в стране наблюдался отток валюты с депозитов физических лиц. Один из крупнейших был в июне, когда вкладчики забрали со счетов $602,4 млн. В конце сентября 2020 г. ЦБ вновь сообщил о снижении объема валютных вкладов. В августе регулятор оценил сокращение в $405,2 млн, то есть общая сумма на счетах граждан снизилась на 0,5% — до $89,2 млрд.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о повышенном спросе россиян на валюту в конце 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных