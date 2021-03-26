ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»
Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.
«Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», — говорится в сообщении.
Данные об операциях банка с признаками «уголовно наказуемых деяний» будут направлены в правоохранительные органы. По данным ЦБ, последний год из-за нарушений банком законодательства регулятор ограничивал привлечение средств вкладчиков и операции по купле-продаже наличной иностранной валюты физлицами. В банк назначена временная администрация ЦБ.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть свои вклады в размере 100%, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика с учетом начисленных процентов.