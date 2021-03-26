ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»

«Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», — говорится в сообщении.