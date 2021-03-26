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ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.

«Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», — говорится в сообщении.

Данные об операциях банка с признаками «уголовно наказуемых деяний» будут направлены в правоохранительные органы. По данным ЦБ, последний год из-за нарушений банком законодательства регулятор ограничивал привлечение средств вкладчиков и операции по купле-продаже наличной иностранной валюты физлицами. В банк назначена временная администрация ЦБ.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть свои вклады в размере 100%, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика с учетом начисленных процентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных