Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового максимума
Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), отражающий, какую долю доходов граждане в среднем ежемесячно направляют на погашение задолженности по кредитам, к началу этого года достиг рекорда в 11,7%, рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на всероссийской банковской конференции в ТАСС.
«Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года. Другие факторы, тем не менее, способствовали сдерживанию процесса. Прежде всего — это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году. Но долговая нагрузка подросла, тем не менее не так существенно, как могла бы», — заявила она (цитата по ТАСС).
По словам Даниловой, уровень ПДН по ипотеке составил 1,9%, а по остальным кредитам — 9,8%. Она пояснила, что средний ПДН по ипотеке немного снизился. Отличие от других видов кредитов заключается в том, что займы на покупку жилья банки выдают с большей осторожностью, ориентируясь на размер официальных доходов клиентов, поэтому «новых рисков не формируется».
«Несмотря на то, что кредитование росло быстро, это за счет качественных заемщиков», — резюмировала она.
Ранее, в конце мая, ЦБ уже сообщал о рекордном росте уровня ПДН российских домохозяйств. По данным регулятора, на 1 апреля 2020 г. он составлял 10,9%. Таким образом, почти за год показатель увеличился на 0,8 п.п.
24 марта председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый заместитель Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который наделил бы ЦБ правом ограничивать количество выдаваемых российскими банками необеспеченных кредитов. Они отметили, что документ нацелен на предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования.