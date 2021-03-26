Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового максимума

«Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года. Другие факторы, тем не менее, способствовали сдерживанию процесса. Прежде всего — это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году. Но долговая нагрузка подросла, тем не менее не так существенно, как могла бы», — заявила она (цитата по ТАСС).