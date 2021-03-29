В Госдуме оценили сроки начала расчетов в цифровом рубле
Тестирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 г. или начале 2022 г., а активное использование электронной валюты в расчетах россиян начнется через два-три года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT.
«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдёт в наши расчёты», — сказал депутат.
При этом он отметил, что риски для держателей цифровых рублей, в отличие от криптовалют, минимальны.
«Цифровой рубль — это высшая форма денег на данном этапе. Осенью прошлого года Центробанк заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время ЦБ выпустит сценарий развития цифровой валюты, а к осени, скорее всего, уже подготовит прототип цифрового рубля», — напомнил Аксаков.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.
Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Электронной валютой можно будет пользоваться как при дистанционных платежах и расчетах онлайн, так и в офлайн-режиме.