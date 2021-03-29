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В Госдуме оценили сроки начала расчетов в цифровом рубле

Ведомости

Тестирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 г. или начале 2022 г., а активное использование электронной валюты в расчетах россиян начнется через два-три года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT.

«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдёт в наши расчёты», — сказал депутат.

При этом он отметил, что риски для держателей цифровых рублей, в отличие от криптовалют, минимальны.

«Цифровой рубль — это высшая форма денег на данном этапе. Осенью прошлого года Центробанк заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время ЦБ выпустит сценарий развития цифровой валюты, а к осени, скорее всего, уже подготовит прототип цифрового рубля», — напомнил Аксаков.

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Электронной валютой можно будет пользоваться как при дистанционных платежах и расчетах онлайн, так и в офлайн-режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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