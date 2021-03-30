Каждый пятый россиянин готов бросить работу при наличии базового дохода

Оптимальный базовый доход для того, чтобы бросить работу, для большинства (25%) респондентов составляет минимум 200 тыс. руб. в месяц, выяснили аналитики. Каждый пятый (19%) согласен на 70–100 тыс. руб., а 16% граждан заявили о сумме в 100–150 тыс. руб. По 13% сказали, что согласились бы не работать при месячном базовом доходе в 150–200 тыс. руб. и 50–70 тыс. руб. соответственно. Суммы меньше — 30–50 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. — удовлетворили бы 9% и 5% опрошенных соответственно.