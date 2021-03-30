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Каждый пятый россиянин готов бросить работу при наличии базового дохода

Ведомости

Почти 20% россиян ушли бы с работы в случае появления базового дохода, никак не связанного с зарплатой, следует из результатов опроса, проведенного «НПФ Сбербанка», «Сбер управление активами» и порталом «Рамблер».

«19% россиян оставили бы работу и жили в свое удовольствие, если бы у них был доход, не зависящий от зарплаты. Свободное время они заполняли бы путешествиями (этого хочет 28% опрошенных), саморазвитием (20%), любимым хобби (18%). Четверть респондентов (26%) полностью посвятили бы себя семье и детям», — сообщили в «Сбере».

При этом еще 5% опрошенных сказали, что потратили бы освободившееся время на получение еще одного образования. 2% начали бы совершенствоваться в спорте, а 1% — вести блог.

Половина опрошенных заявили, что при наличии базового дохода работали бы только по желанию: без жесткого графика, похода в офис и выполнения рутинных обязанностей. Практически каждый третий участник исследования признался, что без работы ему стало бы скучно, поэтому он в любом случае не бросил бы ее.

Оптимальный базовый доход для того, чтобы бросить работу, для большинства (25%) респондентов составляет минимум 200 тыс. руб. в месяц, выяснили аналитики. Каждый пятый (19%) согласен на 70–100 тыс. руб., а 16% граждан заявили о сумме в 100–150 тыс. руб. По 13% сказали, что согласились бы не работать при месячном базовом доходе в 150–200 тыс. руб. и 50–70 тыс. руб. соответственно. Суммы меньше — 30–50 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. — удовлетворили бы 9% и 5% опрошенных соответственно.

На вопрос об источнике базового дохода большая часть — 27% респондентов — сказали, что хотят найти клад. 21% надеются на государственные выплаты, а еще 20% рассчитывают сформировать не зависящий от зарплаты доход за счет инвестиций. 14% опрошенных рассчитывают на доходы от собственного бизнеса, а 12% — на арендную плату от сдаваемой недвижимости. О наследстве от богатых родственников мечтают лишь 6% опрошенных россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных