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PayPal запустила оплату покупок криптовалютой для пользователей в США

Ведомости

Клиенты PayPal из США с 30 марта смогут использовать для оплаты покупок криптовалюту, в частности Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.

«PayPal сегодня объявила о запуске Checkout with Crypto, новой функции, которая значительно расширяет полезность криптовалюты. Клиенты PayPal с активами в криптовалюте в США смогут легко расплачиваться при оформлении заказа», — говорится в сообщении платежной системы. Для покупок пользователи смогут выбирать Bitcoin, Ethereum или Litecoin «в зависимости от имеющихся остатков в криптовалюте».

Для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты. Как только клиент подтверждает ее, криптовалюта конвертируется PayPal в фиатную валюту (валюта, выпущенная государством, в данном случае — доллары США. — прим. ред.) от имени клиента, и транзакция завершается. Покупатель получит запись как о продаже криптовалюты, так и о купленном товаре. PayPal не взимает комиссию за транзакцию при оплате с помощью криптовалюты,отметили в платежной системе.

В октябре PayPal объявила, что позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов. В ноябре доступ пользователей системы к цифровой валюте был открыт. Хранить криптовалюты в PayPal можно бесплатно. До конца 2020 г. система не взимала платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют. 

С 2021 г. в России вступает в силу закон, запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории страны. При этом цифровыми валютами и финансовыми активами можно обмениться, а также продавать их.

Ранее по теме: Пользователям PayPal станут доступны операции с криптовалютой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных