PayPal запустила оплату покупок криптовалютой для пользователей в США

Для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты. Как только клиент подтверждает ее, криптовалюта конвертируется PayPal в фиатную валюту (валюта, выпущенная государством, в данном случае — доллары США. — прим. ред.) от имени клиента, и транзакция завершается. Покупатель получит запись как о продаже криптовалюты, так и о купленном товаре. PayPal не взимает комиссию за транзакцию при оплате с помощью криптовалюты,отметили в платежной системе.