PayPal запустила оплату покупок криптовалютой для пользователей в США
Клиенты PayPal из США с 30 марта смогут использовать для оплаты покупок криптовалюту, в частности Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.
«PayPal сегодня объявила о запуске Checkout with Crypto, новой функции, которая значительно расширяет полезность криптовалюты. Клиенты PayPal с активами в криптовалюте в США смогут легко расплачиваться при оформлении заказа», — говорится в сообщении платежной системы. Для покупок пользователи смогут выбирать Bitcoin, Ethereum или Litecoin «в зависимости от имеющихся остатков в криптовалюте».
Для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты. Как только клиент подтверждает ее, криптовалюта конвертируется PayPal в фиатную валюту (валюта, выпущенная государством, в данном случае — доллары США. — прим. ред.) от имени клиента, и транзакция завершается. Покупатель получит запись как о продаже криптовалюты, так и о купленном товаре. PayPal не взимает комиссию за транзакцию при оплате с помощью криптовалюты,отметили в платежной системе.
В октябре PayPal объявила, что позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов. В ноябре доступ пользователей системы к цифровой валюте был открыт. Хранить криптовалюты в PayPal можно бесплатно. До конца 2020 г. система не взимала платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют.
С 2021 г. в России вступает в силу закон, запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории страны. При этом цифровыми валютами и финансовыми активами можно обмениться, а также продавать их.