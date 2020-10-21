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Пользователям PayPal станут доступны операции с криптовалютой

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PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов, сообщила пресс-служба платежной системы.

«Чтобы улучшить понимание потребителями и принятие криптовалюты, компания вводит возможность покупать, хранить и продавать избранные криптовалюты, первоначально с использованием биткойнов, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, непосредственно в цифровом кошельке PayPal», — сказано в сообщении.

Услуга станет доступна клиентам PayPal из США в ближайшие недели. На международные рынки она будет распространена в первой половине следующего года, отметили в компании. Тогда же возможность проводить операции с цифровыми валютами появится у пользователей мобильного платежного сервиса Venmo, принадлежащего PayPal.

Хранить криптовалюты в PayPal можно будет бесплатно. Кроме того, до конца текущего года система откажется от взимания платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют. 

С 2021 г. в России вступает в силу закон, запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории страны. При этом цифровыми валютами и финансовыми активами можно обмениться, а также продавать их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных