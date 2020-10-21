Пользователям PayPal станут доступны операции с криптовалютой
PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов, сообщила пресс-служба платежной системы.
«Чтобы улучшить понимание потребителями и принятие криптовалюты, компания вводит возможность покупать, хранить и продавать избранные криптовалюты, первоначально с использованием биткойнов, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, непосредственно в цифровом кошельке PayPal», — сказано в сообщении.
Услуга станет доступна клиентам PayPal из США в ближайшие недели. На международные рынки она будет распространена в первой половине следующего года, отметили в компании. Тогда же возможность проводить операции с цифровыми валютами появится у пользователей мобильного платежного сервиса Venmo, принадлежащего PayPal.
Хранить криптовалюты в PayPal можно будет бесплатно. Кроме того, до конца текущего года система откажется от взимания платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют.
С 2021 г. в России вступает в силу закон, запрещающий оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории страны. При этом цифровыми валютами и финансовыми активами можно обмениться, а также продавать их.