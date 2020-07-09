PayPal перестанет поддерживать переводы внутри России

Пользователи платежной системы PayPal в России с 31 июля не смогут отправлять деньги другим людям внутри страны или получать от них средства, указано в уведомлении о смене политики на сайте PayPal. Сервисы PayPal будут работать в обычном режиме, но только для расчетов с зарубежными пользователями.