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PayPal перестанет поддерживать переводы внутри России

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Пользователи платежной системы PayPal в России с 31 июля не смогут отправлять деньги другим людям внутри страны или получать от них средства, указано в уведомлении о смене политики на сайте PayPal. Сервисы PayPal будут работать в обычном режиме, но только для расчетов с зарубежными пользователями.

PayPal работает в России с 2006 г., тогда сервис позволял российским пользователям только оплачивать товары и услуги с помощью кредитных карт. Возможность платить в рублях и выводить средства на банковский счет появилась в российской версии сервиса в 2013 г. Офис PayPal в Москве будет сохранен, передает ТАСС заявление компании.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Изменения запрещают операторам электронных денежных средств передавать за рубеж сведения о платежах, осуществляемых на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных