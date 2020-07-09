PayPal перестанет поддерживать переводы внутри России
Пользователи платежной системы PayPal в России с 31 июля не смогут отправлять деньги другим людям внутри страны или получать от них средства, указано в уведомлении о смене политики на сайте PayPal. Сервисы PayPal будут работать в обычном режиме, но только для расчетов с зарубежными пользователями.
PayPal работает в России с 2006 г., тогда сервис позволял российским пользователям только оплачивать товары и услуги с помощью кредитных карт. Возможность платить в рублях и выводить средства на банковский счет появилась в российской версии сервиса в 2013 г. Офис PayPal в Москве будет сохранен, передает ТАСС заявление компании.
С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Изменения запрещают операторам электронных денежных средств передавать за рубеж сведения о платежах, осуществляемых на территории России.