ЦБ продлил меры поддержки пострадавших от пандемии заемщиков
Банк России продлил рекомендацию для банков реструктурировать кредиты граждан и представителей малого и среднего бизнеса (МСП), пострадавших из-за пандемии коронавируса, до 1 июля 2021 г. Это следует из информационного письма первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.
«Сохраняется потребность граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов», — сказано в документе.
С просьбой о реструктуризации задолженности с 1 апреля по 30 июня включительно могут обратиться граждане, чей доход снизился до уровня, не позволяющего обслуживать долг. Это касается и лиц, которые сами или члены семьи которых заболели COVID-19. Кроме того, аналогичная мера распространяется на заемщиков, уже обращавшихся за реструктуризацией, а также субъектов МСП и самозанятых.
Банкам не следует начислять штрафы и пени пострадавшим клиентам за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитных договоров, говорится в письме Швецова. Дополнительно ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй и кредиторам не учитывать реструктуризацию как ухудшающий фактор в моделях оценки вероятности дефолта таких заемщиков и при расчете их индивидуального рейтинга.
Регулятор впервые рекомендовал банкам поддержать заемщиков на фоне пандемии коронавируса в марте прошлого года. Впоследствии эта мера была продлена до 1 апреля.
Сегодня ЦБ отметил, что, по результатам опроса 76 кредитных организаций, 74% заемщиков, которые ранее воспользовались банковскими программами по реструктуризации кредитов, смогли вернуться в график платежей. Также это сделали 72% тех, кто получили кредитные каникулы по соответствующему закону.