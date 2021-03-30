ЦБ продлил меры поддержки пострадавших от пандемии заемщиков

С просьбой о реструктуризации задолженности с 1 апреля по 30 июня включительно могут обратиться граждане, чей доход снизился до уровня, не позволяющего обслуживать долг. Это касается и лиц, которые сами или члены семьи которых заболели COVID-19. Кроме того, аналогичная мера распространяется на заемщиков, уже обращавшихся за реструктуризацией, а также субъектов МСП и самозанятых.