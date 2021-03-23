В России с апреля перестанет действовать часть введенных из-за коронавируса льгот
Действие ряда льгот, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, с 1 апреля перестанут действовать.
Так, после этой даты граждане не смогут подать заявление на получение новогодних выплат в 5 тыс. руб., предусмотренных для семей с детьми. Эта мера была реализована в стране по инициативе президента Владимира Путина в декабре прошлого года. Указ главы государства установил сроки оформления выплаты с 18 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г.
Кроме того, с апреля перестанет действовать рекомендация Центробанка кредитным организациям принудительно не выселять за долги и не обращать взыскание на единственное жилье заемщиков, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Более того, люди, оказавшиеся в подобной ситуации, уже не смогут обратиться за реструктуризацией кредита. Прекращает действовать и рекомендация не начислять штрафы и пени за просрочку выплат по долгам.
Вдобавок 1 апреля истечет возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки и транспортные карты. Теперь делать это можно будешь лишь с банковской карты для идентификации личности пользователя.
Перестанет действовать и временный порядок регистрации безработных, предусматривающий возможность обращения в службу занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Наконец, с 1 апреля россияне старше 65 лет больше не смогут в электронном виде и сразу на две недели оформлять больничные.
Ситуация с коронавирусом в России улучшается с января. По данным оперштаба на 23 марта, за сутки инфекцию обнаружили у 8457 человек, что является минимальным показателем с 29 сентября прошлого года. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 474 610 россиян. Из них 95 818 скончались.