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В России с апреля перестанет действовать часть введенных из-за коронавируса льгот

Ведомости

Действие ряда льгот, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, с 1 апреля перестанут действовать.

Так, после этой даты граждане не смогут подать заявление на получение новогодних выплат в 5 тыс. руб., предусмотренных для семей с детьми. Эта мера была реализована в стране по инициативе президента Владимира Путина в декабре прошлого года. Указ главы государства установил сроки оформления выплаты с 18 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г.

Кроме того, с апреля перестанет действовать рекомендация Центробанка кредитным организациям принудительно не выселять за долги и не обращать взыскание на единственное жилье заемщиков, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Более того, люди, оказавшиеся в подобной ситуации, уже не смогут обратиться за реструктуризацией кредита. Прекращает действовать и рекомендация не начислять штрафы и пени за просрочку выплат по долгам.

Вдобавок 1 апреля истечет возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки и транспортные карты. Теперь делать это можно будешь лишь с банковской карты для идентификации личности пользователя.

Перестанет действовать и временный порядок регистрации безработных, предусматривающий возможность обращения в службу занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Наконец, с 1 апреля россияне старше 65 лет больше не смогут в электронном виде и сразу на две недели оформлять больничные.

Ситуация с коронавирусом в России улучшается с января. По данным оперштаба на 23 марта, за сутки инфекцию обнаружили у 8457 человек, что является минимальным показателем с 29 сентября прошлого года. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 474 610 россиян. Из них 95 818 скончались.

Ранее по теме: В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных