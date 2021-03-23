В России с апреля перестанет действовать часть введенных из-за коронавируса льгот

Кроме того, с апреля перестанет действовать рекомендация Центробанка кредитным организациям принудительно не выселять за долги и не обращать взыскание на единственное жилье заемщиков, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Более того, люди, оказавшиеся в подобной ситуации, уже не смогут обратиться за реструктуризацией кредита. Прекращает действовать и рекомендация не начислять штрафы и пени за просрочку выплат по долгам.