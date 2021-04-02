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«Траст» подал иск к братьям Ананьевым по делу Автовазбанка на 113 млрд рублей

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к экс-главе Автовазбанка Олегу Вдовину и его бывшему акционеру Николаю Тарану на 113,1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. 

Автовазбанк в 2015 г. был передан на санацию Промсвязьбанку. В марте 2019 г. Автовазбанк был присоединен к «Трасту».

В декабре 2020 г. Кипрский окружной суд Лимасола вынес приказ об аресте активов братьев Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро. 

«Требования "Траста" связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. В результате были выведены денежные средства из ПАО "Промсвязьбанк"» —поясняли тогда в «Трасте». 

Права по выданным кредитам были переуступлены Автовазбанку, сообщили в пресс-службе. Последний ранее входил в группу ПСБ, а потом вместе с ней оказался на санации. В результате в 2019 г. его активы перешли на баланс «Траста». На основании консервативной оценки размер убытков от схем в ПСБ составил более 267 млн евро.

Помимо ареста активов Ананьевых, кипрский суд также удовлетворил заявление «Траста» об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов экс-совладельцев ПСБ. Имя этого человека не раскрывается. Согласно судебному приказу, данному лицу запрещается как-либо распоряжаться активами. При нарушении приказа ответчикам грозят санкции, уточнили в «Трасте».

Глава «Траста» Александр Соколов отметил, что иск к Ананьевым стал последним среди ряда исков к титульным бенефициарам «рухнувших» банков. При этом он рассказал, что расследования продолжаются и в будущем банк может подать иски в том числе по уже инициированным спорам.

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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