«Траст» подал иск к братьям Ананьевым по делу Автовазбанка на 113 млрд рублей

Права по выданным кредитам были переуступлены Автовазбанку, сообщили в пресс-службе. Последний ранее входил в группу ПСБ, а потом вместе с ней оказался на санации. В результате в 2019 г. его активы перешли на баланс «Траста». На основании консервативной оценки размер убытков от схем в ПСБ составил более 267 млн евро.