Годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,79%
Годовая инфляция в России в марте 2021 г. ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. Потребительские цены выросли на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат.
Продовольственные товары в марте подорожали на 0,82% по сравнению с февралем, непродовольственные товары — на 0,72% (в годовом выражении — на 7,58% и 5,92% соответственно).
При этом цены в Москве за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года – прирост составил 2,1% и 2,3% соответственно).
По данным Росстата, в марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур (на 7,2%), баранину (кроме бескостного мяса, на 5%), куриные окорочка (4,4%), кулинарные изделия из птицы (2,4%), говядину (кроме бескостного мяса, на 2,3%), печень говяжью (на 2,2%), свинину (кроме бескостного мяса, на 1,9%). Куриные яйца подорожали в среднем по России на 5,3%. Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 2,1%. На подсолнечное масло цены в среднем по стране выросли на 1,2%.
По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем они начнут замедляться.