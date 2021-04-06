Годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,79%

По данным Росстата, в марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур (на 7,2%), баранину (кроме бескостного мяса, на 5%), куриные окорочка (4,4%), кулинарные изделия из птицы (2,4%), говядину (кроме бескостного мяса, на 2,3%), печень говяжью (на 2,2%), свинину (кроме бескостного мяса, на 1,9%). Куриные яйца подорожали в среднем по России на 5,3%. Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 2,1%. На подсолнечное масло цены в среднем по стране выросли на 1,2%.