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Годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,79%

Ведомости

Годовая инфляция в России в марте 2021 г. ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. Потребительские цены выросли на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,82% по сравнению с февралем, непродовольственные товары — на 0,72% (в годовом выражении — на 7,58% и 5,92% соответственно).

При этом цены в Москве за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года – прирост составил 2,1% и 2,3% соответственно).

По данным Росстата, в марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур (на 7,2%), баранину (кроме бескостного мяса, на 5%), куриные окорочка (4,4%), кулинарные изделия из птицы (2,4%), говядину (кроме бескостного мяса, на 2,3%), печень говяжью (на 2,2%), свинину (кроме бескостного мяса, на 1,9%). Куриные яйца подорожали в среднем по России на 5,3%. Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 2,1%. На подсолнечное масло цены в среднем по стране выросли на 1,2%.

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем они начнут замедляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных