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Песков рассказал о банковских вкладах Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента есть банковские вклады», — сказал представитель Кремля в интервью «Комсомольской правде».

В какой именно кредитной организации у президента открыт вклад, Песков не уточнил. Однако в 2014 г. после наложения американских санкций на банк «Россия» Путин стал его клиентом: на открытый там счет ему приходят зарплата и военная пенсия. В январе 2019 г. пресс-секретарь главы государства подтвердил, что тот продолжает обслуживаться в «России».

Ранее, 16 апреля, была опубликована декларация о доходах Путина за 2020 г. Согласно ей, он заработал 9,99 млн руб., тогда как в 2019 г. — 9,73 млн руб.

При этом собственность президента не изменилась. Ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобиль «Нива», а также две машины «ГАЗ М21». Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж на 18 кв. м.

Ранее по теме: Путин за 2020 год заработал почти 10 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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