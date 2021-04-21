Песков рассказал о банковских вкладах Путина

В какой именно кредитной организации у президента открыт вклад, Песков не уточнил. Однако в 2014 г. после наложения американских санкций на банк «Россия» Путин стал его клиентом: на открытый там счет ему приходят зарплата и военная пенсия. В январе 2019 г. пресс-секретарь главы государства подтвердил, что тот продолжает обслуживаться в «России».