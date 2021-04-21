Песков рассказал о банковских вкладах Путина
Президент России Владимир Путин имеет банковские вклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента есть банковские вклады», — сказал представитель Кремля в интервью «Комсомольской правде».
В какой именно кредитной организации у президента открыт вклад, Песков не уточнил. Однако в 2014 г. после наложения американских санкций на банк «Россия» Путин стал его клиентом: на открытый там счет ему приходят зарплата и военная пенсия. В январе 2019 г. пресс-секретарь главы государства подтвердил, что тот продолжает обслуживаться в «России».
Ранее, 16 апреля, была опубликована декларация о доходах Путина за 2020 г. Согласно ей, он заработал 9,99 млн руб., тогда как в 2019 г. — 9,73 млн руб.
При этом собственность президента не изменилась. Ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобиль «Нива», а также две машины «ГАЗ М21». Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж на 18 кв. м.