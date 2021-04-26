Российские банки по итогам марта получили рекордную прибыль
Российские банки в марте заработали чистую прибыль в размере 205 млрд руб., что является рекордным для этого месяца показателем как минимум с 2012 г., следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2021 г.».
Текущий показатель примерно на 8% больше, чем в марте 2020 г., и на 22% — чем в феврале этого года. Тогда он составил 190 млрд и 168 млрд руб. соответственно. В целом за I квартал 2021 г. банки заработали 578 млрд руб., что на 9% превышает результат сопоставимого периода прошлого года.
«Среди основных положительных факторов можно выделить рост чистого процентного (+70 млрд руб., или +8%) и комиссионного (+36 млрд руб., или +12%) доходов благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 млрд до 115 млрд руб.», — пояснили результаты сектора в ЦБ. Регулятор также указал на то, что после отмены послаблений относительно создания резервов по крупным корпоративным кредитам, введенных на фоне пандемии, резкого снижения прибыли не произошло, так как банки заранее сформировали резервы в необходимом объеме.
Говоря о факторах, отрицательно сказавшихся на прибыльности банков, ЦБ отметил сокращение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 млрд до 39 млрд руб.
В целом розничный портфель банков в марте вырос на 2,2% после 1,4% в феврале. Во многом это связано с наращиванием ипотечного и необеспеченного кредитования на фоне восстановления потребительской активности.
Комментируя такую тенденцию в ходе пресс-конференции, директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов указал, что наблюдаемые темпы кредитования являются достаточно высокими, так как, если основываться на динамике последних трех месяцев, можно сказать, что годовой прирост может превысить 15%. Это, в свою очередь, на фоне низкого роста доходов населения способно увеличить долговую нагрузку граждан, что вызывает у регулятора беспокойство.
Корпоративный портфель банков, наоборот, в марте вырос менее существенно: на 0,5% после 0,8% в феврале.
При этом средства банковских клиентов сократились: на 0,6% у юридических лиц, на 0,3% — у физических. В то же время сохранилась тенденция к перераспределению средств населения с депозитов на текущие счета, отметили в ЦБ.