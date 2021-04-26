Российские банки по итогам марта получили рекордную прибыль

«Среди основных положительных факторов можно выделить рост чистого процентного (+70 млрд руб., или +8%) и комиссионного (+36 млрд руб., или +12%) доходов благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 млрд до 115 млрд руб.», — пояснили результаты сектора в ЦБ. Регулятор также указал на то, что после отмены послаблений относительно создания резервов по крупным корпоративным кредитам, введенных на фоне пандемии, резкого снижения прибыли не произошло, так как банки заранее сформировали резервы в необходимом объеме.