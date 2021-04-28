ВТБ назвал основные цели накоплений россиян
Более четверти россиян, делающих накопления, откладывают средства на будущее, а каждый пятый — на покупку жилья, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Данные были получены на основе анализа счетов «Копилка», при открытии которых клиенты указывали цели сбережений.
В среднем на будущее деньги копят 26% респондентов. Средняя отложенная сумма у них составляет 626 000 руб. Еще 17% сберегают средства на отдых — обычно по 185 000 руб.
Наиболее высокий размер целевой суммы среди тех граждан, что копят на покупку жилья, — 1,2 млн руб. В целом так делают 19% клиентов, выяснили в ВТБ.
Еще 15% респондентов стремятся накопить 570 000 руб., чтобы купить автомобиль. Примерно столько же человек указали иную причину, по которой они решили откладывать деньги. Цель по сбережениям в этой категории составляет 400 000 руб.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что около 30% россиян откладывают часть доходов на сбережения. При этом каждый пятый из них направляет на это почти треть ежемесячного дохода. В целом доля откладывающих деньги граждан выросла по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Тогда она составляла 28%.