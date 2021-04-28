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ВТБ назвал основные цели накоплений россиян

Ведомости

Более четверти россиян, делающих накопления, откладывают средства на будущее, а каждый пятый — на покупку жилья, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Данные были получены на основе анализа счетов «Копилка», при открытии которых клиенты указывали цели сбережений.

В среднем на будущее деньги копят 26% респондентов. Средняя отложенная сумма у них составляет 626 000 руб. Еще 17% сберегают средства на отдых — обычно по 185 000 руб.

Наиболее высокий размер целевой суммы среди тех граждан, что копят на покупку жилья, — 1,2 млн руб. В целом так делают 19% клиентов, выяснили в ВТБ.

Еще 15% респондентов стремятся накопить 570 000 руб., чтобы купить автомобиль. Примерно столько же человек указали иную причину, по которой они решили откладывать деньги. Цель по сбережениям в этой категории составляет 400 000 руб.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что около 30% россиян откладывают часть доходов на сбережения. При этом каждый пятый из них направляет на это почти треть ежемесячного дохода. В целом доля откладывающих деньги граждан выросла по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Тогда она составляла 28%.

Ранее по теме: Все больше россиян откладывают деньги на черный день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных