ВТБ назвал основные цели накоплений россиян

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что около 30% россиян откладывают часть доходов на сбережения. При этом каждый пятый из них направляет на это почти треть ежемесячного дохода. В целом доля откладывающих деньги граждан выросла по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Тогда она составляла 28%.