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В России выявили рекордный объем поддельной валюты

Ведомости

В первом квартале текущего года в России выявили 6080 поддельных банкнот иностранных государств, что является абсолютным рекордом как минимум с 2010 г., начиная с которого Центробанк раскрывает данную информацию, следует из сообщения регулятора.

Максимальный квартальный показатель за 10 лет был зафиксирован в четвертом квартале 2016 г. — 1581 поддельная купюра. За весь год тогда выявили 4546 фальшивок, что также было рекордным значением.

По сравнению с первым кварталом 2020 г. объем выявленной поддельной валюты вырос почти в 13 раз, а с четвертым — более чем в 15 раз. За весь прошлый год регулятор отчитался о 1730 фальшивых купюрах иностранных государств.

Основной объем выявленных в начале 2021 г. подделок традиционно пришелся на доллары США: таковых было найдено 5968 штук. «Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — отметили в ЦБ.

Кроме того, были найдены 109 сфальсифицированных евро, а также три китайских юаня.

Что касается российской поддельной валюты, то ее объем, наоборот, сократился на 12,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 32,2% по сравнению с четвертым — до 9831 банкноты. Наибольшая часть из них пришлась на пятитысячные купюры — 7992 штуки. Также было обнаружено 1279 поддельных тысячерублевых банкнот, 382 двухтысячных и 7 пятидесятирублевых. При этом была выявлена 51 поддельная монета в 10 руб. и 9 монет в 5 руб.

Ранее по теме: В МВД рассказали об усилении активности фальшивомонетчиков в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных