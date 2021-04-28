В России выявили рекордный объем поддельной валюты

Что касается российской поддельной валюты, то ее объем, наоборот, сократился на 12,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 32,2% по сравнению с четвертым — до 9831 банкноты. Наибольшая часть из них пришлась на пятитысячные купюры — 7992 штуки. Также было обнаружено 1279 поддельных тысячерублевых банкнот, 382 двухтысячных и 7 пятидесятирублевых. При этом была выявлена 51 поддельная монета в 10 руб. и 9 монет в 5 руб.