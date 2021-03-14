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В МВД рассказали об усилении активности фальшивомонетчиков в интернете

Ведомости

МВД зафиксировало рост активности фальшивомонетчиков в интернете, рассказали в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — отметили в МВД.

Всего за 2020 г. число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6% до 18 700. В суды были направлены свыше 1000 уголовных дел.

Ранее в ведомстве рассказали агентству, что фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры номиналом 1000 и 5000 руб., а чаще всего с фальшивыми деньгами можно столкнуться на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках и других местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности купюр.

Ранее по теме: МВД назвало самые популярные купюры для подделки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных