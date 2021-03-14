В МВД рассказали об усилении активности фальшивомонетчиков в интернете

Ранее в ведомстве рассказали агентству, что фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры номиналом 1000 и 5000 руб., а чаще всего с фальшивыми деньгами можно столкнуться на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках и других местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности купюр.