МВД назвало самые популярные купюры для подделки
Купюры номиналом 1000 и 5000 руб. чаще всего подделывали в России в 2020 году, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. В 2019 году самой популярной у фальшивомонетчиков была пятитысячная купюра.
По данным министерства, за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано около 18 000 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.
В МВД рассказали, что чаще всего столкнуться с поддельными купюрами можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках и других местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности купюр.
Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что самым популярным в России способом подделки паспортов является переклеивание фотографии.