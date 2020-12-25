Глава «Гознака» назвал самый популярный способ подделки российских паспортов
Cамым популярным способом подделать паспорт в России является переклеивание фотографии, рассказал глава «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «РИА Новости».
«Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — отметил Трачук. На вопрос, нужно ли модернизировать российский паспорт, он заявил, что это зависит от хода эксперимента по введению электронных паспортов. «Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу», — сказал он.
По данным МВД, совместно с другими органами власти ведомство прорабатывает эксперимент по введению в Москве электронных паспортов. Подготовительные работы к запуску эксперимента планируется закончить к 1 декабря 2021 г. Паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую, на нем будет размещена информация из бумажной версии документа. В будущем эксперимент планируется распространить на всю Россию.