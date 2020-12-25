Глава «Гознака» назвал самый популярный способ подделки российских паспортов

«Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — отметил Трачук. На вопрос, нужно ли модернизировать российский паспорт, он заявил, что это зависит от хода эксперимента по введению электронных паспортов. «Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу», — сказал он.