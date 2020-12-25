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Глава «Гознака» назвал самый популярный способ подделки российских паспортов

Ведомости

Cамым популярным способом подделать паспорт в России является переклеивание фотографии, рассказал глава «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «РИА Новости».

«Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — отметил Трачук. На вопрос, нужно ли модернизировать российский паспорт, он заявил, что это зависит от хода эксперимента по введению электронных паспортов. «Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу», — сказал он.

По данным МВД, совместно с другими органами власти ведомство прорабатывает эксперимент по введению в Москве электронных паспортов. Подготовительные работы к запуску эксперимента планируется закончить к 1 декабря 2021 г. Паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую, на нем будет размещена информация из бумажной версии документа. В будущем эксперимент планируется распространить на всю Россию.

Ранее по теме: В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных