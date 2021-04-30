Аналитики сообщили о рекордном объеме выданных в марте потребкредитов

Примечательно, что число выданных кредитов не было рекордным. Россияне получили 1,1 млн ссуд, что хоть и является максимальным значением текущего года, но уступает, например, средней величине 2019 г. Однако рекордный рост объема выдач обусловлен увеличением среднего размера потребкредита. В марте он составил 308 000 руб. В феврале показатель был на уровне 293 400 руб., а в марте 2020 г. — 249 500 руб. Таким образом, средний чек впервые преодолел порог в 300 000 руб.