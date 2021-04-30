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Аналитики сообщили о рекордном объеме выданных в марте потребкредитов

Ведомости

Российские банки в марте выдали россиянам потребительские кредиты на сумму в 340,6 млрд руб., что является максимальным значением за всю историю наблюдений, сообщили «Ведомостям» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с февралем показатель вырос почти на 17%, а с мартом прошлого года — почти на 9%. Так, в указанные периоды он составлял 291,4 и 313,2 млрд руб. соответственно.

Примечательно, что число выданных кредитов не было рекордным. Россияне получили 1,1 млн ссуд, что хоть и является максимальным значением текущего года, но уступает, например, средней величине 2019 г. Однако рекордный рост объема выдач обусловлен увеличением среднего размера потребкредита. В марте он составил 308 000 руб. В феврале показатель был на уровне 293 400 руб., а в марте 2020 г. — 249 500 руб. Таким образом, средний чек впервые преодолел порог в 300 000 руб.

Несмотря на рост объема потребкредитования, общая сумма займов, выплата по которым просрочена более чем на 90 дней, практически не изменилась с февраля и составила 549,7 млрд руб. Годом ранее она составляла 517 млрд руб.

Ранее, в конце марта, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), отражающий, какую долю доходов граждане в среднем ежемесячно направляют на погашение задолженности по кредитам, к началу 2021 г. достиг рекорда в 11,7%. При этом регулятор неоднократно обращал внимание на риски высоких темпов роста потребкредитования.

24 марта председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый заместитель Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который наделил бы ЦБ правом ограничивать количество выдаваемых российскими банками необеспеченных кредитов. Они отметили, что документ нацелен на предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования.

Ранее по теме: Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового максимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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