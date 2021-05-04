Юристы предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредита
Далеко не все банки соблюдают требование закона, согласно которому заемщики вправе досрочно погасить кредиты без дополнительных платежей или комиссий, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева.
«Далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона и порой за якобы нарушение договора начисляют штрафы», – говорится в сообщении. Он напомнил, что российские банки обязаны предоставлять право досрочного погашения кредитов без дополнительных платежей или комиссий с 2011 г. Кредитные договоры, как правило, предусматривают такую возможность. Если в договоре отсутствует данный пункт, то заемщик должен за 30 дней оповестить банк о намерении досрочно погасить кредит.
Банки не имеют права отказать клиенту в намерении досрочно погасить свой долг, отметил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. «Поэтому, если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права», – объяснил он.
В случае штрафа за досрочное погашение кредита необходимо оспорить решение банка, написав заявление с требованием вернуть комиссию или штраф со ссылкой на ст. 809 Гражданского кодекса России. Если это не поможет, следует обратиться в суд с исковым заявлением, добавил Гавришев.