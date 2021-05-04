Юристы предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредита

«Далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона и порой за якобы нарушение договора начисляют штрафы», – говорится в сообщении. Он напомнил, что российские банки обязаны предоставлять право досрочного погашения кредитов без дополнительных платежей или комиссий с 2011 г. Кредитные договоры, как правило, предусматривают такую возможность. Если в договоре отсутствует данный пункт, то заемщик должен за 30 дней оповестить банк о намерении досрочно погасить кредит.