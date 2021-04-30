Совладелец Совкомбанка назвал три табу для работы с ипотекой для банков

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о признаках перегрева на ипотечном рынке. Она напомнила, что в 2020 г. на фоне понижения ключевой ставки и запуска льготной программы под 6,5% годовых цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции. По предварительным данным, по словам Набиуллиной, эта тенденция продолжается и в этом году.