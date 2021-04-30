Совладелец Совкомбанка назвал три табу для работы с ипотекой для банков
Валютная ипотека, кредит с плавающей ставкой и графики с растущими платежами являются табу для банков при работе с ипотечными кредитами. Об этом сообщил совладелец, первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский в интервью РБК.
«Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами», — сказал Хотимский.
Кредиты с плавающей ставкой и растущими платежами «сыграли колоссальную негативную роль» в усилении кризиса в США в 2008 г. Хотимский пояснил, что при росте ставок растут дефолты. Из-за этого квартир на рынке становится больше, цены на них падают, а убытки банков растут.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о признаках перегрева на ипотечном рынке. Она напомнила, что в 2020 г. на фоне понижения ключевой ставки и запуска льготной программы под 6,5% годовых цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции. По предварительным данным, по словам Набиуллиной, эта тенденция продолжается и в этом году.