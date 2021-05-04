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ЦБ сообщил о росте спроса на наличные в апреле

Ведомости

В апреле объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

«Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.)», — пишет издание.

Показатели в апреле сопоставимы с уровнем июня прошлого года (391,8 млрд руб.), если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, отметили в ЦБ.

Как пояснили изданию эксперты, отток денег из банков в наличность приблизился к повышенным значениям прошлого года в связи с подготовкой населения к майским праздникам и заявлением об отключении России от SWIFT.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что российские власти рассматривают сценарий отключения России от SWIFT как гипотетический, однако прорабатывают на предмет минимизации рисков и экономического ущерба. За резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, ранее проголосовали 569 из 682 депутатов Европейского парламента.

Ранее по теме: МИД назвал гипотетическим сценарий отключения России от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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