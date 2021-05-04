ЦБ сообщил о росте спроса на наличные в апреле
«Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.)», — пишет издание.
Показатели в апреле сопоставимы с уровнем июня прошлого года (391,8 млрд руб.), если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, отметили в ЦБ.
Как пояснили изданию эксперты, отток денег из банков в наличность приблизился к повышенным значениям прошлого года в связи с подготовкой населения к майским праздникам и заявлением об отключении России от SWIFT.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что российские власти рассматривают сценарий отключения России от SWIFT как гипотетический, однако прорабатывают на предмет минимизации рисков и экономического ущерба. За резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, ранее проголосовали 569 из 682 депутатов Европейского парламента.