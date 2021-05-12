«Ренова» продала пенсионный фонд «Большой» группе «Регион»

«Объединённый фонд будет обслуживать более 11 млн человек и консолидирует активы в размере 900 млрд руб.», — отметили в ГК «Регион». Процесс консолидации пенсионных активов ГК «Регион» и концерна «Россум» начнется в мае текущего года и продлится до 2022 г. в несколько этапов.