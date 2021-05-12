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«Ренова» продала пенсионный фонд «Большой» группе «Регион»

Ведомости

Структура группы компаний (ГК) «Регион» в конце апреля закрыла сделку по покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Большой» у ГК «Ренова» и намерена включить его в свой объединенный НПФ. Активы нового фонда к 2022 г. могут достичь 900 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«ООО "ИК Ленинградское адажио" (структура Группы компаний "Регион") приобрел 100% акций АО МНПФ "Большой", сделка купли-продажи была закрыта 30 апреля 2021 г.», — говорится в сообщении компании. В ГК «Регион» пояснили, что НПФ «Большой» войдет в объединенный НПФ, создаваемый компанией на базе НПФ «Эволюция» вместе с НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» и НПФ «УГМК-Перспектива».

«Объединённый фонд будет обслуживать более 11 млн человек и консолидирует активы в размере 900 млрд руб.», — отметили в ГК «Регион». Процесс консолидации пенсионных активов ГК «Регион» и концерна «Россум» начнется в мае текущего года и продлится до 2022 г. в несколько этапов.

Для сравнения, активы существующего НПФ Сбербанка составляют 748 млрд руб., «Газфонд Пенсионные накопления» — 615 млрд руб., НПФ «Открытие» — 612 млрд руб.

НПФ «Большой» в конце I квартала текущего года находился на восьмом месте по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) (49,4 млрд руб.). По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) он находится на 20-м месте (6,8 млрд руб.). Число клиентов по ОПС составляет 446 300человек, по НПО — 92 100 человек.

Ранее по теме: НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накоплений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных