«Ренова» продала пенсионный фонд «Большой» группе «Регион»
Структура группы компаний (ГК) «Регион» в конце апреля закрыла сделку по покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Большой» у ГК «Ренова» и намерена включить его в свой объединенный НПФ. Активы нового фонда к 2022 г. могут достичь 900 млрд руб., говорится в сообщении компании.
«ООО "ИК Ленинградское адажио" (структура Группы компаний "Регион") приобрел 100% акций АО МНПФ "Большой", сделка купли-продажи была закрыта 30 апреля 2021 г.», — говорится в сообщении компании. В ГК «Регион» пояснили, что НПФ «Большой» войдет в объединенный НПФ, создаваемый компанией на базе НПФ «Эволюция» вместе с НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» и НПФ «УГМК-Перспектива».
«Объединённый фонд будет обслуживать более 11 млн человек и консолидирует активы в размере 900 млрд руб.», — отметили в ГК «Регион». Процесс консолидации пенсионных активов ГК «Регион» и концерна «Россум» начнется в мае текущего года и продлится до 2022 г. в несколько этапов.
Для сравнения, активы существующего НПФ Сбербанка составляют 748 млрд руб., «Газфонд Пенсионные накопления» — 615 млрд руб., НПФ «Открытие» — 612 млрд руб.
НПФ «Большой» в конце I квартала текущего года находился на восьмом месте по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) (49,4 млрд руб.). По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) он находится на 20-м месте (6,8 млрд руб.). Число клиентов по ОПС составляет 446 300человек, по НПО — 92 100 человек.